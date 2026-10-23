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Huawei Nova 16s Series Hadir di Indonesia Bawa 2 Model, Cek Spesifikasinya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 23 Oktober 2026 |11:35 WIB
Huawei Nova 16s Series Hadir di Indonesia Bawa 2 Model, Cek Spesifikasinya
Huawei Nova 16s Series Hadir di Indonesia Bawa 2 Model, Cek Spesifikasinya (Rahman Asmardika)
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JAKARTA Huawei resmi mengumumkan smartphone Huawei nova 16s Pro Series di Indonesia, yang akan hadir dalam dua model nova 16s dan nova 16s Pro. Seperti pendahulunya, perangkat ini mengusung kamera utama 200MP bertenaga AI. 

1. Huaweo Nova 16s Series

Huawei nova 16s Series hadir dengan desain 7,1 mm yang menggunakan material luminium alloy mid-frame. Dipadukan dengan proteksi Kunlun Glass Huawei, perangkat ini diklaim tahan terhadap benturan akibat jatuh hingga 10 kali lebih tinggi. 

Huawei nova 16s Pro menggunakan layar 6,84 inci LTPO OLED, 120Hz dengan kecerahan puncak hingga 6.000 nits. Sementara layar nova 16s sedikit lebih kecil dengan 6,68”, 120Hz. 

Kemampuan fotografi menjadi fokus pada nova 16s Series, yang didukung teknologi True-to-Color Huawei. 

Huawei Nova 16s Series (Rahman Asmardika)
Huawei Nova 16s Series (Rahman Asmardika)

Model nova 16s Pro mengusung main camera 200MP ultra large RYYB sensor 1/1.28”, dengan kamera telefoto periskop 50MP, dan ultrawide 50MP, yang didukung OIS dan AIS untuk stabilisasi pengambilan gambar. Pada kamera depan disematkan optik 50MP dengan sensor 1/2.5”.

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