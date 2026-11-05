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Huawei Luncurkan FreeBuds SE 5 MAX, TWS ANC Multi-Mode seharga Rp459 Ribuan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 05 November 2026 |17:34 WIB
Huawei Luncurkan FreeBuds SE 5 MAX, TWS ANC Multi-Mode seharga Rp459 Ribuan
HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX.
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JAKARTA – Huawei resmi meluncurkan perangkat audio lini FreeBuds SE terbarunya, FreeBuds SE 5 MAX di Indonesia. True wireless stereo (TWS) ini mengedepankan daya tahan baterai yang panjang dengan fitur peredam kebisingan aktif (Active Noise Cancellation/ANC) untuk penggunaan sehari-hari.

FreeBuds SE 5 MAX dibekali kualitas suara beresolusi tinggi (Hi-Res Audio) dengan dukungan codec LDAC yang memiliki kecepatan transmisi data hingga 990 kbps, yang dioptimalkan oleh 10 mm dynamic driver. Output suara dari TWS ini dapat diatur dan dipersonalisasi lewat empat preset EQ bawaan (Default, Bass Boost, Treble Boost, dan Voices) serta 10 efek suara kustom yang dapat diatur langsung melalui aplikasi HUAWEI Audio Connect.

Untuk penggunaan di tempat bising, FreeBuds SE 5 MAX dilengkapi teknologi Multi-Mode ANC dengan kemampuan peredaman bising maksimum hingga 52 dB. Fitur ANC ini memiliki empat mode yang dapat dipilih sesuai kebutuhan, mulai dari Ultra, General, Cosy, hingga Adaptive yang otomatis menyesuaikan tingkat peredaman dengan intensitas kebisingan sekitar.

Fitur Wind Noise Reduction juga disematkan pada TWS ini untuk meminimalkan gangguan suara angin saat beraktivitas di luar ruangan.

Untuk kualitas suara saat berkomunikasi, FreeBuds SE 5 MAX dilengkapi Triple-Mic AI Call Noise Cancellation berbasis algoritma directional pickup yang secara presisi mengarahkan penangkapan suara langsung dari vokal pengguna.

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