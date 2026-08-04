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Perangkat Makin Canggih, Konsumen Gadget Utamakan Garansi Purnajual Dibanding Harga Murah

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 04 Agustus 2026 |17:50 WIB
Perangkat Makin Canggih, Konsumen Gadget Utamakan Garansi Purnajual Dibanding Harga Murah
Ilustrasi.
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JAKARTA - Sebelum membeli gawai atau gadget seperti ponsel atau tablet, konsumen biasanya memiliki beberapa pertimbangan mulai dari spesifikasi hingga harga. Tetapi dengan semakin canggihnya gadget saat ini, jaminan purnajual atau garansi menjadi semakin penting.

Sistem arsitektur gadget saat ini menuntut tingkat presisi pengerjaan yang sangat ketat saat proses pembongkaran dan integrasi antar-komponen dalam perangkat menuntut perlakuan khusus agar ekosistem perangkat keras dan lunak dapat bekerja dengan baik usai perbaikan. Kebutuhan teknis spesifik ini mulai mengubah orientasi konsumen dari sekadar mengedepankan harga murah menjadi tuntutan atas jaminan fungsional jangka panjang.

Menurut data perusahaan jasa perbaikan gadget iFixied, pelanggan dari demografi Gen Z dan Milenial mulai memperlihatkan pergeseran ke arah tersebut. Tak hanya itu, kesadaran untuk memprioritaskan keamanan perangkat juga menunjukkan grafik peningkatan yang stabil dalam beberapa tahun ke belakang.

Harapan akan adanya layanan bergaransi kini telah menjadi hal yang dituntut pelanggan, terutama di rentang usia Gen Z dan Milenial.

"Arsitektur perangkat masa kini memiliki kompleksitas sensor yang tinggi, sehingga setiap intervensi perbaikan memerlukan kepastian hukum berupa jaminan purnajual. Garansi pengerjaan ini tidak lagi sekadar menjadi alat pemasaran, melainkan berfungsi sebagai pertanggungjawaban teknis mutlak untuk mengamankan aset perangkat keras pelanggan," terang Pidi, Director of Human Resources iFixied dalam keterangannya.

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