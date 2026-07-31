PUBG MOBILE Kolaborasi dengan Spider-Man: Brand New Day, Hadirkan Konten dan Item Eksklusif

JAKARTA – PUBG MOBILE meluncurkan kolaborasi besar terbarunya dengan judul film Spider-Man: Brand New Day yang baru saja dirilis. Kolaborasi yang termasuk dalam update Versi 4.5 ini akan berlangsung secara terbatas mulai 30 Juli hingga 1 September, memperkenalkan mode gameplay Spider-Man: Brand New Day yang menghadirkan dunia dari film terbaru ke PUBG MOBILE melalui lokasi ikonik, kemampuan khas, pengalaman sinematik, dan konten bertema eksklusif yang terinspirasi dari filmnya.

Kolaborasi ini berpusat di Central Square, distrik perkotaan bertingkat tinggi yang benar-benar baru dan mengubah lingkungan yang sudah dikenal menjadi lanskap kota yang terinspirasi dari Spider-Man: Brand New Day, dirancang untuk menghadirkan kecepatan, kelincahan, dan eksplorasi. Gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, atap-atap yang saling terhubung, serta zipline dari permukaan tanah hingga ke atap menciptakan lokasi yang sempurna bagi pemain untuk menjelajahi kota, sementara apartemen Peter Parker menghadirkan objek interaktif, Easter egg tersembunyi, serta berbagai referensi terhadap film ini. Di seluruh Central Square, pemain juga dapat menemukan Backpacks bertema film yang berisi berbagai perbekalan berharga serta mengumpulkan hadiah eksklusif dari Air Drop Spider-Man: Brand New Day.

Para pemain juga akan dapat menggunakan kemampuan khas Spider-Man melalui item bertema eksklusif yang mengubah cara bergerak maupun bertarung, di antaranya:

Peter Parker's Gloves: Memungkinkan pemain berayun di antara gedung-gedung menggunakan jaring sebelum melancarkan serangan jaring yang memberikan damage, memperlambat, dan menjebak lawan untuk sementara waktu.

Peter Parker's Hoodie: Meningkatkan kemampuan bergerak melalui wall climbing, wall running, dan ceiling traversal, serta menghadirkan double jumps dan animasi pergerakan unik yang terinspirasi dari Spider-Man.