PUBG Kolaborasi dengan Naruto Shippuden, Hadirkan Desa Konoha hingga Jurus Ninja

JAKARTA - PUBG Mobile menghadirkan update Versi 4.5 bertajuk NARUTO: Ninjas Assemble. Pada PUBG versi terbaru ini, pemain bisa menjelajahi berbagai lokasi ikonik seperti Desa Konoha, menguasai beragam ninjutsu.

Melalui kolaborasi ini, pemain juga dapat menghadapi tantangan Kurama, menikmati animasi original eksklusif dari Studio Pierrot, hingga mengoleksi berbagai set karakter dan item bertema Naruto Shippuden.

Bawa Nuansa Desa Konoha

PUBG Mobile Indonesia menghadirkan event bertema Desa Konoha yang berlangsung selama tujuh hari, mulai 10–16 Juli 2026 di Taman Fatahillah, Kota Tua, Jakarta. Kegiatan ini terbuka untuk umum dan dapat dikunjungi secara gratis. Para pemain PUBG Mobile, penggemar Naruto Shippuden dapat merasakan kolaborasi ini.

Taman Fatahillah akan disulap menjadi Desa Konoha dengan menghadirkan berbagai instalasi ikonik yang terinspirasi dari Naruto Shippuden, seperti Monumen Hokage, Kedai Ramen Ichiraku, Ayunan Masa Kecil Naruto, Peti Edo Tensei, hingga Patung Kurama Raksasa.

Kegiatan ini juga akan dimeriahkan ratusan cosplayer PUBG Mobile dan cosplayer Naruto Shippuden.

PUBG X Naruto

Di dalam game, mode bertema Naruto: Ninjas Assemble menghadirkan recreasi berbagai lokasi ikonik dari Naruto Shippuden, termasuk Desa Konoha dengan Monumen Hokage, Apartemen Naruto, Kedai Ramen Ichiraku, serta berbagai tempat legendaris lainnya. Selama pertandingan, pemain juga dapat menghadapi Ninja Pelarian hingga bertemu Kurama yang berkeliaran di map, bahkan bekerja sama mempertahankan Desa Konoha ketika Kurama menyerang.

Pemain juga dapat bertarung layaknya seorang shinobi melalui berbagai gameplay ninjutsu ikonik, mulai dari Flying Raijin Jutsu (Hiraishin no Jutsu), Rasengan, Chidori, Fire Style: Great Fireball Jutsu (Katon: Gōkakyū no Jutsu), Earth Style: Mud Wall (Doton: Doryūheki), Shadow Clone Jutsu (Kage Bunshin no Jutsu), hingga Reanimation Jutsu (Kuchiyose: Edo Tensei).