PUBG Mobile Minta Maaf Usai Dikritik Pemain Muslim Gara-Gara Nama Item

JAKARTA - PUBG Mobile secara resmi menyampaikan permohonan maaf dan menghapus item dalam gim yang baru saja ditambahkan setelah mendapat kecaman dari sebagian komunitas pemain Muslim. Kontroversi ini dipicu oleh sebuah kartu bernama "Hand of the Almighty" yang hadir bersamaan dengan pembaruan v4.4.

Dalam pernyataan resminya, pihak PUBG Mobile mengungkapkan penyesalan atas "luka" yang disebabkan oleh item tersebut dan segera menghapusnya dari peredaran. Pengembang juga berjanji untuk menerapkan proses peninjauan konten yang lebih ketat di masa mendatang.

Kritik tersebut sebagian besar datang dari pemain Muslim yang menilai bahwa penggunaan frasa "Hand of the Almighty" melanggar batas sensitivitas agama. Banyak yang berpendapat bahwa penggunaan istilah yang berkaitan erat dengan sifat ilahi dalam produk hiburan dianggap tidak menghormati kepercayaan Islam dan sifat-sifat suci Allah.

Salah seorang pemain berkomentar bahwa keberatan ini bukan ditujukan untuk menyerang gim tersebut, melainkan sebuah permintaan hormat agar Tencent Games dan PUBG Mobile mempertimbangkan kembali penamaan tersebut. Pesan itu menekankan bahwa iman adalah hal yang sakral, sehingga penghapusan atau penggantian nama item menjadi bentuk penghormatan terhadap sentimen keagamaan.

Namun, tidak semua pihak sepakat dengan kritik ini, termasuk di kalangan pemain Muslim sendiri. Sebagian berpendapat bahwa kata "Almighty" merupakan istilah bahasa Inggris umum yang berarti "Maha Kuasa" dan tidak secara eksklusif merujuk pada satu agama tertentu. Beberapa pihak bahkan merasa penghapusan tersebut tidak perlu dan memperingatkan bahwa keputusan yang diambil terlalu cepat bisa memicu kontroversi serupa atas masalah yang lebih kecil di masa depan.