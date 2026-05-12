Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

PUBG Mobile Minta Maaf Usai Dikritik Pemain Muslim Gara-Gara Nama Item

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 12 Mei 2026 |17:36 WIB
PUBG Mobile Minta Maaf Usai Dikritik Pemain Muslim Gara-Gara Nama Item
PUBG Mobile menghapus item Hand of the Almighty menyusul protes. (Foto: Krafton)
A
A
A

JAKARTA - PUBG Mobile secara resmi menyampaikan permohonan maaf dan menghapus item dalam gim yang baru saja ditambahkan setelah mendapat kecaman dari sebagian komunitas pemain Muslim. Kontroversi ini dipicu oleh sebuah kartu bernama "Hand of the Almighty" yang hadir bersamaan dengan pembaruan v4.4.

Dalam pernyataan resminya, pihak PUBG Mobile mengungkapkan penyesalan atas "luka" yang disebabkan oleh item tersebut dan segera menghapusnya dari peredaran. Pengembang juga berjanji untuk menerapkan proses peninjauan konten yang lebih ketat di masa mendatang.

Kritik tersebut sebagian besar datang dari pemain Muslim yang menilai bahwa penggunaan frasa "Hand of the Almighty" melanggar batas sensitivitas agama. Banyak yang berpendapat bahwa penggunaan istilah yang berkaitan erat dengan sifat ilahi dalam produk hiburan dianggap tidak menghormati kepercayaan Islam dan sifat-sifat suci Allah.

Salah seorang pemain berkomentar bahwa keberatan ini bukan ditujukan untuk menyerang gim tersebut, melainkan sebuah permintaan hormat agar Tencent Games dan PUBG Mobile mempertimbangkan kembali penamaan tersebut. Pesan itu menekankan bahwa iman adalah hal yang sakral, sehingga penghapusan atau penggantian nama item menjadi bentuk penghormatan terhadap sentimen keagamaan.

Namun, tidak semua pihak sepakat dengan kritik ini, termasuk di kalangan pemain Muslim sendiri. Sebagian berpendapat bahwa kata "Almighty" merupakan istilah bahasa Inggris umum yang berarti "Maha Kuasa" dan tidak secara eksklusif merujuk pada satu agama tertentu. Beberapa pihak bahkan merasa penghapusan tersebut tidak perlu dan memperingatkan bahwa keputusan yang diambil terlalu cepat bisa memicu kontroversi serupa atas masalah yang lebih kecil di masa depan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/18/337/3213166//pemerintah-xhDV_large.jpg
Komdigi Tunda Sistem Rating IGRS, Masih Tunggu Hasil Investigasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/16/3203385//ilustrasi-BtKZ_large.jpg
5 Rekomendasi Game Seru untuk Ngabuburit Bulan Puasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/16/3200085//crossfire_legends_championship-UvsF_large.jpeg
Semi Final CFCL 2025–2026 Pertemukan Empat Tim dari Filipina dan Vietnam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/16/3199659//ufl_soccer_game_2026-gq78_large.jpg
Link dan Cara Download UFL Soccer Game 2026 0.11.1 APK for Android
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/16/3198713//ilustrasi-wj0T_large.jpg
Daftar Game Paling Laku di Indonesia, Nomor 1 Bukan Mobile Legends
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/16/3196651//theotown-Yioy_large.jpg
Daftar Plugins TheoTown Paling Unik dan Menarik yang Wajib Dicoba
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement