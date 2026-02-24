5 Rekomendasi Game Seru untuk Ngabuburit Bulan Puasa

JAKARTA - Di bulan puasa, waktu ngabuburit menunggu berkumandangnya azan Maghrib seringkali terasa panjang. Waktu ini biasanya diisi dengan berbgai kegiatan untuk mengusir bosan, salah satunya adalah bermain game di ponsel.

Berikut beberapa game ringan yang direkomendasikan untuk mengisi waktu ngabuburit di bulan puasa.

1. Ojol The Game

Game simulasi jadi driver ojek online ini viral banget, cocok buat ngisi waktu sambil bayangin cari orderan virtual. Upgrade motor dan HP-mu biar misi makin lancar, pengalaman realistisnya bikin waktu berlalu cepat tanpa kuota banyak.

Link download: https://play.google.com/store/apps/details?id=codexplore.ojol

2. Mobile Legends: Bang Bang

MOBA favorit anak bangsa ini pas dimainkan mabar bareng teman untuk push rank. Pilih hero, hancurkan tower musuh dalam 5v5 battle—seru bareng kawan sambil jaga emosi puasa, seperti saran Okezone untuk gamer Ramadan.

Link download: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobile.legends

3. PUBG Mobile

Battle royale klasik dengan map beragam ini bikin adrenalin naik tanpa capek fisik. Lompat payung, cari senjata, bertahan sampai akhir—main solo atau tim, durasi match singkatnya ideal nunggu buka puasa.

Link download: https://pubg-mobile.id.uptodown.com/android