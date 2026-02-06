Semi Final CFCL 2025–2026 Pertemukan Empat Tim dari Filipina dan Vietnam

JAKARTA - CrossFire: Legends Championship (CFLC) 2025–2026 segera memasuki babak penentuan menjelang digelarnya Semi Final pada 7 Februari 2026. Hanya empat tim yang tersisa, masing-masing tinggal selangkah lagi menuju Grand Final.

Adu Kekuatan Filipina vs Vietnam

Setelah melalui rangkaian kualifikasi hingga babak regional, KDM dan VF dari Filipina, serta EVO dan HF dari Vietnam, berhasil memastikan langkah mereka ke Semi Final sebagai empat tim terakhir yang masih bersaing dalam kejuaraan tahun ini. Hasil ini menghadirkan duel regional yang dinantikan antara dua kekuatan utama esports mobile FPS di Asia Tenggara.

Babak Semi Final akan menentukan dua tim yang berhak melaju ke CFLC Grand Finals pada 8 Februari 2026, tempat gelar perdana CrossFire: Legends Championship Southeast Asia akan diperebutkan. Dengan hadiah final sebesar USD 45.000 atau sekitar Rp700 juta yang masih dipertaruhkan, keempat tim kini bersiap menghadapi tantangan terbesar mereka sejauh turnamen berlangsung.