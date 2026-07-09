PUBG MOBILE Luncurkan Update Versi 4.5, Hadirkan Kolaborasi dengan NARUTO SHIPPUDEN

JAKARTA - PUBG MOBILE, yang merupakan salah satu game mobile terpopuler dunia, mengumumkan update Versi 4.5 yang penuh dengan kolaborasi, termasuk dengan NARUTO SHIPPUDEN dan Scuderia Ferrari HP, dan penambahan besar untuk World of Wonder dan Metro Royale. Update Versi 4.5 ini merupakan salah satu yang terbesar dari PUBG dan tersedia mulai 9 Juli hingga 7 September 2026.

Kolaborasi NARUTO SHIPPUDEN

Melalui mode bertema NARUTO: Ninjas Assemble, pemain kini bisa menjelajahi tempat ikonik seperti Desa Konoha lengkap dengan Monumen Hokage, Kedai Ramen Ichiraku, hingga Lembah Akhir di peta Erangel, Livik, dan Sanhok.

Mode ini berpusat pada Desa Konoha, yang dihadirkan dengan rekreasi berbagai lokasi ikonik seperti Monumen Hokage, Apartemen Naruto, Kediaman Hokage, Kedai Ramen Ichiraku, serta Kandang Burung Konoha. Di berbagai lokasi lainnya, pemain juga dapat menjelajahi tempat-tempat legendaris dari kisah NARUTO, termasuk Akademi Ninja, Rumah Sakit Konoha, Arena Ujian Akhir Chunin, Ruang Rahasia Kuil Naka, Alam Bawah Sadar Naruto, Lembah Akhir, dan Jembatan Besar Naruto, yang seluruhnya direkreasikan secara eksploratif untuk menghidupkan kembali adegan-adegan berkesan dari anime tersebut.

Hadapi Kurama dan Ninja Pelarian

Sepanjang pertandingan, pemain dapat bertemu dengan musuh Ninja Pelarian, termasuk varian melee maupun ranged yang muncul di berbagai area peta (map), di sekitar airdrop, kendaraan suplai, serta selama tantangan spesial bertema Naruto.

Mulai 9 Juli, pemain juga akan menemukan Kurama yang berkeliaran di seluruh peta dengan salah satu dari tiga kondisi: slumbering, prowling, atau alert.

Kemudian mulai 17 Juli, pemain berkesempatan memicu pertandingan spesial ketika Kurama berada di bawah kendali seseorang dan menyerang Desa Konoha. Dalam mode ini, seluruh squad harus bersatu untuk mempertahankan desa bersama-sama.

Pemain juga dapat bertarung menggunakan deretan Ninjutsu ikonik yang dirilis bertahap pada 9–14 Juli, seperti: Flying Raijin Jutsu (Hiraishin no Jutsu), Rasengan, Chidori, Fire Style: Great Fireball Jutsu (Katon: Gōkakyū no Jutsu), Earth Style: Mud Wall (Doton: Doryūheki), Shadow Clone Jutsu (Kage Bunshin no Jutsu), Reanimation Jutsu (Kuchiyose: Edo Tensei), serta kemampuan berlari ala ninja (Ninja Run).

Mulai dari teleportasi dan serangan ofensif yang sangat kuat, hingga Shadow Clone sebagai umpan serta kemampuan memanggil kembali rekan satu tim, pemain dapat membawa berbagai teknik paling ikonik dari NARUTO ke dalam pertempuran. Sementara itu, item bertema seperti Ichiraku Ramen dan Make-out Paradise memberikan cara tambahan bagi pemain untuk memperkaya perjalanan mereka di dunia ninja.