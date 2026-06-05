PUBG MOBILE Luncurkan Kolaborasi dengan aespa, Hadirkan Outfit hingga Dance Emote Eksklusif

LONDON - PUBG MOBILE, yang merupakan salah satu game mobile terpopuler di dunia mengumumkan kemitraan dengan grup K-pop aespa. Mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026, pemain PUBG MOBILE dapat menikmati berbagai konten in-game eksklusif yang terinspirasi dari gaya dan ciri khas musik aespa.

Kolaborasi ini juga menghadirkan album in-game koleksi yang menampilkan lagu hits aespa “Whiplash” dan “Dark Arts”, yang tersedia sebagai lobby music melalui event in-game eksklusif. Konten eksklusif lainnya termasuk outfit, dance emote, voice pack, serta item spesial melalui Prize Path waktu terbatas.

Para pemain dapat menggunakan dance emote yang terinspirasi dari lagu ikonis aespa “Whiplash” dan “Dark Arts”. Selain dapat menirukan beberapa koreografi ikonis aespa, pemain juga dapat membuka item album koleksi “Whiplash” dan “Dark Arts”, yang memperluas identitas musik dan visual aespa ke dalam hadiah in-game eksklusif.

Awalnya dirilis pada Juli 2025 sebagai lagu kolaborasi untuk aespa x PUBG: BATTLEGROUNDS, “Dark Arts” dengan cepat menjadi favorit para penggemar di kalangan pemain. Setelah peluncuran yang sukses di PUBG MOBILE Jepang dan Korea pada awal tahun ini, lagu tersebut beserta konten bertemanya kini hadir secara global. Album in-game eksklusif “Dark Arts” dapat diperoleh melalui PUBG MOBILE Global Open (PMGO) Event, sementara “Whiplash” akan tersedia melalui sistem Perk Exchange.

Pemain juga dapat menampilkan gaya K-pop khas aespa melalui outfit yang terinspirasi dari anggota KARINA, GISELLE, WINTER, dan NINGNING, serta voice pack individu untuk masing-masing anggota. Selain itu, Prize Path juga menghadirkan item bertema aespa seperti frying pan kustom, firearm skin, dan helmet, melengkapi kolaborasi ini dengan jajaran hadiah koleksi yang lengkap.

Kolaborasi PUBG MOBILE x aespa akan tersedia di dalam game mulai 1 hingga 30 Juni. Download dan mainkan PUBG MOBILE secara gratis melalui App Store dan Google Play Store untuk mengoleksi item-item eksklusif ini.

(Rahman Asmardika)