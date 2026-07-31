Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

GIIAS 2026 Resmi Dibuka untuk Umum, Ini Harga Tiket dan Jadwalnya

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Kamis, 30 Juli 2026 |22:05 WIB
GIIAS 2026 Resmi Dibuka untuk Umum, Ini Harga Tiket dan Jadwalnya
GIIAS 2026 resmi dibuka untuk umum. (Foto: dok GIIAS)
A
A
A

JAKARTA – Pameran otomotif GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 resmi dibuka oleh Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita. GIIAS 2026 dibuka untuk umum selama 11 hari penyelenggaraannya mulai 30 Juli sampai 9 Agustus 2026 tersebut menjadi panggung utama bagi para merek otomotif global untuk memperkenalkan deretan teknologi masa depan dan inovasi unggulan.

GIIAS juga menjadi dorongan kuat bagi pertumbuhan industri otomotif nasional. Dalam sambutannya, Menteri Perindustrian menyampaikan apresiasi kepada GAIKINDO yang terus membuktikan perannya sebagai mitra strategis pemerintah. GIIAS dinilai berperan penting tidak hanya dalam mendorong pertumbuhan industri otomotif nasional, tetapi juga dalam memperkuat kontribusi sektor ini terhadap perekonomian Indonesia.

“Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian menyampaikan selamat dan apresiasi kepada GAIKINDO atas penyelenggaraan GIIAS. Menjaga sebuah pameran tetap relevan selama 33 kali penyelenggaraan bukanlah pekerjaan yang mudah, dan GAIKINDO telah membuktikan dirinya sebagai mitra strategis dan terpercaya, baik di masa sulit maupun di saat pasar tumbuh baik,” ujar Agus.

Dia juga menambahkan komitmen pemerintah untuk terus mendukung pertumbuhan sektor ini. “Hubungan kemitraan ini harus terus diperkuat, karena pemerintah memandang sektor otomotif sebagai salah satu sektor yang sangat penting bagi perekonomian nasional. Kementerian Perindustrian akan senantiasa hadir sebagai mitra strategis industri, mendengarkan, memfasilitasi, dan berjalan bersama Bapak dan Ibu sekalian.”

Sejalan dengan perkembangan industri, GIIAS 2026 kembali mencatatkan sejarah sebagai pameran terbesar dan terlengkap yang pernah diadakan oleh GAIKINDO, sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu pameran otomotif terbesar di dunia di luar China. Tahun ini, pameran diikuti oleh lebih dari 65 merek otomotif global dari berbagai negara seperti Jepang, Korea, Eropa, Amerika Serikat, Tiongkok, hingga Vietnam, serta lebih dari 150 merek industri pendukung. 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/15/3233335//mercedes_benz-xgOZ_large.jpeg
Mercedes-Benz Bawa 2 Model Baru di GIIAS 2026, Harganya Nyaris Rp10 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/15/3233331//changan-YUOr_large.jpeg
Changan Bawa Seluruh Model di GIIAS 2026, Nevo Q05 Jadi Amunisi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/15/3233329//wuling_aira_ev-Rgxt_large.jpeg
3 Mobil Listrik Baru yang Curi Perhatian di GIIAS 2026, Ada yang Rp100 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/11/3233325//konser_musik_bapenda_jakarta-FjGd_large.jpg
Konser Musik dan Perputaran Ekonomi Jakarta, Ini Peran PBJT Hiburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/11/3233330//pertamina_perkuat_kapabilitas_dan_budaya-gTYF_large.jpeg
Dukung Transformasi Bisnis Berkelanjutan, Pertamina Perkuat Kapabilitas dan Budaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/30/15/3233289//giias_2025-7aPI_large.jpeg
Rasio Kepemilikan Mobil di RI Baru 19 per 1.000 Penduduk, Menperin Optimis Pasar Terus Tumbuh 
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement