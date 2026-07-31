GIIAS 2026 Resmi Dibuka untuk Umum, Ini Harga Tiket dan Jadwalnya

JAKARTA – Pameran otomotif GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 resmi dibuka oleh Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita. GIIAS 2026 dibuka untuk umum selama 11 hari penyelenggaraannya mulai 30 Juli sampai 9 Agustus 2026 tersebut menjadi panggung utama bagi para merek otomotif global untuk memperkenalkan deretan teknologi masa depan dan inovasi unggulan.

GIIAS juga menjadi dorongan kuat bagi pertumbuhan industri otomotif nasional. Dalam sambutannya, Menteri Perindustrian menyampaikan apresiasi kepada GAIKINDO yang terus membuktikan perannya sebagai mitra strategis pemerintah. GIIAS dinilai berperan penting tidak hanya dalam mendorong pertumbuhan industri otomotif nasional, tetapi juga dalam memperkuat kontribusi sektor ini terhadap perekonomian Indonesia.

“Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian menyampaikan selamat dan apresiasi kepada GAIKINDO atas penyelenggaraan GIIAS. Menjaga sebuah pameran tetap relevan selama 33 kali penyelenggaraan bukanlah pekerjaan yang mudah, dan GAIKINDO telah membuktikan dirinya sebagai mitra strategis dan terpercaya, baik di masa sulit maupun di saat pasar tumbuh baik,” ujar Agus.

Dia juga menambahkan komitmen pemerintah untuk terus mendukung pertumbuhan sektor ini. “Hubungan kemitraan ini harus terus diperkuat, karena pemerintah memandang sektor otomotif sebagai salah satu sektor yang sangat penting bagi perekonomian nasional. Kementerian Perindustrian akan senantiasa hadir sebagai mitra strategis industri, mendengarkan, memfasilitasi, dan berjalan bersama Bapak dan Ibu sekalian.”

Sejalan dengan perkembangan industri, GIIAS 2026 kembali mencatatkan sejarah sebagai pameran terbesar dan terlengkap yang pernah diadakan oleh GAIKINDO, sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu pameran otomotif terbesar di dunia di luar China. Tahun ini, pameran diikuti oleh lebih dari 65 merek otomotif global dari berbagai negara seperti Jepang, Korea, Eropa, Amerika Serikat, Tiongkok, hingga Vietnam, serta lebih dari 150 merek industri pendukung.