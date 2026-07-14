Perusahaan China Luncurkan Smartphone Agentik AI Pertama di Dunia

JAKARTA – Sebuah perusahaan kecerdasan buatan (AI) China, StepFun meluncurkan StepX Neo, yang disebutnya sebagai ponsel pintar (smartphone) agentik yang diproduksi massal pertama di dunia. Ponsel ini hadir dengan agen AI bawaan yang yang menangani tugas multi-langkah, dari awal hingga akhir secara mandiri, tanpa perlu perintah berulang atau pembukaan aplikasi terpisah.

Dilansir Gizmochina, inti dari StepX Neo adalah agen AI buatan perusahaan sendiri yang disebut Step Amoo, yang terintegrasi langsung ke dalam sistem operasi agen khusus ponsel, Step AOS. Amoo adalah bot yang dapat Anda ajak bicara seperti chatbot biasa dan berfungsi sepenuhnya offline untuk semua tugas inti, serta tidak memerlukan konektivitas jaringan terus-menerus.

Sifat agen dari OS ini berarti ia dapat menerima satu permintaan bahasa alami dari pengguna dan menggabungkan tugas-tugas di berbagai aplikasi, alat web, dan alat bawaan perangkat Anda untuk memberikan hasil yang lengkap dan sempurna. Agen OS ini juga mempelajari preferensi Anda dari waktu ke waktu, sehingga secara otomatis akan memprioritaskan penerbangan ramah hewan peliharaan jika itu yang pernah Anda pesan sebelumnya, atau memilih restoran favorit Anda untuk reservasi kapan pun Anda membutuhkannya.

Jika Anda bepergian ke luar negeri, Neo juga dapat menerjemahkan percakapan langsung, pesan teks, panggilan telepon, dan bahkan teks pada rambu jalan, menu restoran, atau poster museum dalam 32 bahasa yang didukung (termasuk dialek regional).

Perangkat ini juga dapat menampilkan jadwal transportasi lokal, menemukan acara terdekat, atau mengakses rencana perjalanan yang telah Anda simpan meskipun Anda berada di daerah terpencil tanpa sinyal seluler. Bagi para pelancong yang sering bepergian, perangkat ini dapat secara otomatis mengisi formulir bea cukai, menandai persyaratan visa untuk tujuan Anda, dan mengirimkan pengingat waktu check-in berdasarkan detail penerbangan Anda.

Step AOS dan Rute Agen Asli

Step AOS adalah sistem operasi agen milik StepFun sendiri yang dibangun dengan apa yang disebut perusahaan sebagai mesin kemampuan atomik. Mesin ini membagi fungsi ponsel menjadi empat kelompok — komunikasi, aplikasi, file, dan alat sistem — menggunakan standar MCP, sehingga agen dapat dengan bebas menggabungkannya untuk menyelesaikan suatu tugas; lapisan ini dibangun kembali dari bagian-bagian Android, Linux, dan RTOS daripada dipasang ke Android sebagai aplikasi, kata StepFun.