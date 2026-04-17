HOME OTOTEKNO TECHNO

Canva AI 2.0 Resmi Meluncur, Ubah Alat Desain Jadi Ekosistem Kerja Berbasis Agen

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 17 April 2026 |16:38 WIB
Canva AI 2.0 Resmi Meluncur, Ubah Alat Desain Jadi Ekosistem Kerja Berbasis Agen
AI Canva 2.0
JAKARTA - Canva, platform komunikasi visual global, resmi mengumumkan evolusi terbesarnya sejak 2013 melalui peluncuran AI Canva 2.0. Peluncuran ini menandai pergeseran Canva dari sekadar alat desain menjadi sistem inti alur kerja perusahaan yang didukung oleh teknologi agen kecerdasan buatan (AI).

Dengan arsitektur Canva 2.0 pengguna tidak hanya dapat membuat desain, tetapi juga mengelola ide hingga eksekusi kampanye secara otomatis di satu tempat.

Desain Berbasis Percakapan 

Fitur utama dalam AI Canva 2.0 adalah Desain Berbasis Percakapan. Pengguna kini dapat mewujudkan ide hanya melalui perintah suara atau teks alami. Berbeda dengan AI generatif pada umumnya, sistem ini mempertahankan konteks, memungkinkan pengguna melakukan iterasi dan perbaikan berkelanjutan tanpa harus memulai dari awal.

Orkestrasi Agen

Orkestrasi Agen memungkinkan AI untuk bertindak sebagai mitra kerja. Dengan satu perintah kompleks, seperti pembuatan rencana kampanye multi-platform, AI Canva akan memilih alat yang tepat, mengatur strategi, dan menghasilkan materi utuh dalam berbagai format yang siap dipublikasikan.

Kecerdasan Berbasis Objek

Teknologi Kecerdasan Berbasis Objek kini memungkinkan pengeditan presisi pada elemen tertentu tanpa mengubah keseluruhan struktur desain. Pengguna bisa meminta AI Canva untuk mengubah sesuatu, dan alat ini hanya akan mengedit elemen tersebut. Ganti gambar, sesuaikan judul, atau perbaiki font tanpa mengubah elemen lain.

Memori Lestari

Fitur Memori Lestari akan mempelajari preferensi gaya dan identitas merek pengguna. Semakin sering digunakan, AI akan semakin cerdas dalam menjaga konsistensi merek secara otomatis di setiap proyek.

Alur Kerja Terintegrasi dan Otomatisasi

AI Canva 2.0 memperluas fungsinya tak hanya sebagai kanvas desain tetapi juga menjadi pusat alur kerja. Mendukung perluasan fungsi ini, Canva 2.0 menghadirkan:

  • Konektor: Integrasi dengan Slack, Gmail, Google Drive, Zoom, hingga HubSpot. Pengguna bisa mengubah transkrip rapat menjadi ringkasan dokumen atau mengubah email menjadi promosi penjualan secara instan.
  • Penjadwalan Otomatis: AI mampu menjalankan tugas di latar belakang, seperti memindai email setiap pagi untuk membuat dokumen persiapan rapat atau menjadwalkan konten media sosial mingguan secara otomatis.
  • Informasi Merek: Menjaga Konsistensi Merek Secara Default. Informasi Merek memastikan setiap desain selalu diawali dan disesuaikan untuk menjaga konsistensi merek. Cukup hubungkan data Anda atau jelaskan apa yang Anda butuhkan, dan AI Canva akan otomatis menerapkan font, warna, serta gaya Anda ke setiap desain.
  • Sheets AI & Impor HTML: Pembuatan spreadsheet terstruktur cukup dengan deskripsi teks, serta kemampuan mengedit file HTML secara visual tanpa perlu menyentuh kode.
     

