Mengenal Openclaw, Agen AI yang Lagi Viral di Dunia Teknologi

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 05 Februari 2026 |20:52 WIB
Mengenal Openclaw, Agen AI yang Lagi Viral di Dunia Teknologi
OpenClaw.
A
A
A

JAKARTA – Agen kecerdasan buatan (AI) OpenClaw telah menjadi viral dalam beberapa hari terakhir. Tangkapan layar yang beredar di X dan Reddit menunjukkan bot AI itu berdebat, bercanda, dan memulai percakapan yang kontroversial. Tetapi apa sebenarnya OpenClaw, dan mengapa bot ini menjadi begitu populer?

Apa itu OpenClaw?

Dilansir Analytic Insight, OpenClaw, yang sebelumnya dikenal sebagai Moltbot, adalah asisten AI sumber terbuka yang dapat Anda jalankan di perangkat Anda sendiri. Tidak seperti chatbot biasa yang menunggu instruksi, model ini menggunakan sistem ‘heartbeat’ atau 'detak jantung' yang membangunkannya setiap beberapa jam untuk melakukan tugas.

OpenClaw dapat menjelajahi web, mengelola file lokal, dan menjalankan perintah sistem. Anda dapat berbicara dengannya melalui aplikasi seperti Telegram, Discord, atau Slack.

Tingkat akses inilah yang membuat pengembang menganggap OpenClaw lebih mengesankan daripada kebanyakan alat asisten AI. Tetapi, kemampuan tersebut, dengan akses yang luas, juga memiliki risiko yang besar.

Pengembang OpenClaw memperingatkan bahwa akses tingkat perangkat yang dimiliki OpenClaw menimbulkan masalah keamanan yang serius. Satu instruksi yang salah atau perintah yang jahat dapat menyebabkan kerusakan besar.

 

