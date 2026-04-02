POCO X8 Series Resmi Meluncur di Indonesia, Cek Spesifikasi dan Harganya

POCO X8 Series Resmi Meluncur di Indonesia, Cek Spesifikasi dan Harganya (Okezone)

JAKARTA - POCO resmi meluncurkan POCO X8 Pro Series di Indonesia dalam dua model, yaitu POCO X8 Pro dan POCO X8 Pro Max. POCO X 8 Pro Series dirancang sebagai smartphone gaming dengan performa tinggi.

POCO X8 Pro

POCO X8 Pro mengusung layar 6,59 inci dengan M10 display panel yang menghasilkan visual cerah tetapi hemat daya. Layar ini memiliki kecerahan 3.500 nits yang aman untuk mata lewat 3840Hz PWM dimming dan sertifikasi TÜV Rheinland.

Desain POCO X8 Pro menggunakan metal frame dengan material glassback serta camera deco bertema balap yang terintegrasi dengan Dynamic RGB light.

POCO X8 Pro menggunakan proteksi Corning Gorilla Glass 7i serta sertifikasi ketahanan debu dan air IP66, IP68, IP69, dan IP69K.

Performa POCO X8 Pro didukung SoC Dimensity 8500-Ultra dengan skor AnTuTu lebih dari 2,283.000. Chipset ini juga mendukung ray tracing untuk visual gaming yang lebih hidup dengan pantulan cahaya dan refleksi yang realistis.

POCO juga menggunakan sistem pendingin 5.300mm² POCO 3D Dual-layer IceLoop untuk menajemen suhu pada X8 Pro. Fitur WildBoost Optimization juga Kembali digunakan pada X8 Pro Series, untuk memprediksi kebutuhan komputasi secara cerdas untuk mencegah frame drop.

Untuk kamera, POCO X8 Pro dibekali 50MP Sony IMX882 OIS. Fitur kreatif seperti UltraSnap, Dynamic shots, dan AI Creativity Assistant siap memudahkan dalam menangkap momen bergerak cepat hingga penyuntingan foto.

POCO X8 Pro menggunakan baterai 6.500mAh yang didukung 100W HyperCharge dan teknologi 27W reverse charging. POCO juga menyematkan teknologi Smart charging, yang mengatur distribusi daya agar suhu baterai tetap aman selama proses pengisian.