Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

POCO X8 Pro dan X8 Pro Max Diisukan Meluncur 17 Maret, Ini Bocoran Spesifikasinya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 08 Maret 2026 |19:52 WIB
POCO X8 Pro dan X8 Pro Max Diisukan Meluncur 17 Maret, Ini Bocoran Spesifikasinya
Redmi Turbo 5 Max.
A
A
A

JAKARTA — Poco dirumorkan akan meluncurkan Poco X8 Pro dan Poco X8 Pro Max dalam waktu dekat. Menurut sumber internal industri, kedua model tersebut kemungkinan akan diluncurkan secara global pada 17 Maret 2026.

Kedua ponsel ini dirumorkan mengikuti strategi yang biasa dilakukan Poco: me-rebrand perangkat Xiaomi yang hanya dijual di China dengan sedikit modifikasi sebagai smartphone Poco di pasar internasional. Poco X8 Pro diisukan berbasis pada Redmi Turbo 5, sementara X8 Pro Max adalah rebrand dari Redmi Turbo 5 Max.

Poco baru-baru ini mengonfirmasi bahwa X8 Pro ditenagai oleh SoC Dimensity 8500 dan X8 Pro Max oleh Dimensity 9500s, sama dengan yang digunakan pada dua perangkat Redmi yang disebutkan di atas.

Poco X8 Pro diperkirakan memiliki layar OLED 6,59 inci dengan resolusi 1,5K dan refresh rate 120Hz, yang telah menjadi spesifikasi standar di segmen ini. Sementara Poco X8 Pro Max diperkirakan memiliki layar 6,83 inci beresolusi 1,5K dengan refresh rate 120Hz.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/16/3199789//poco_f8_series_resmi_diluncurkan_di_indonesia-tGLR_large.jpeg
POCO F8 Pro dan F8 Ultra Resmi Meluncur di Indonesia, Intip Spesifikasi dan Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/16/3192842//xiaomi_hyperos_3-Wkl3_large.jpg
Xiaomi Luncurkan Pembaruan HyperOS 3 ke Lebih Banyak Perangkat Redmi dan POCO, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/16/3191349//poco_c85-miaZ_large.jpg
Review POCO C85: Ponsel Rp1 Jutaan dengan Performa Solid dan Baterai Jumbo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/16/3186171//poco_pad_m1_dan_poco_pad_x1-QaeM_large.jpg
POCO Rilis Duo Tablet Gaming: POCO Pad M1 dan X1 Resmi Hadir di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/16/3184153//poco_f8_series_akan_debut_global_di_bali_pada_26_november_2025-Eeyl_large.jpg
POCO F8 Series Akan Debut Global di Bali pada 26 November
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/16/3182638//redmi_k90-qm5r_large.jpg
POCO F8 Pro Dikabarkan Bakal Rilis Tanpa Menyertakan Charger Dalam Kotak
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement