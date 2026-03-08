POCO X8 Pro dan X8 Pro Max Diisukan Meluncur 17 Maret, Ini Bocoran Spesifikasinya

JAKARTA — Poco dirumorkan akan meluncurkan Poco X8 Pro dan Poco X8 Pro Max dalam waktu dekat. Menurut sumber internal industri, kedua model tersebut kemungkinan akan diluncurkan secara global pada 17 Maret 2026.

Kedua ponsel ini dirumorkan mengikuti strategi yang biasa dilakukan Poco: me-rebrand perangkat Xiaomi yang hanya dijual di China dengan sedikit modifikasi sebagai smartphone Poco di pasar internasional. Poco X8 Pro diisukan berbasis pada Redmi Turbo 5, sementara X8 Pro Max adalah rebrand dari Redmi Turbo 5 Max.

Poco baru-baru ini mengonfirmasi bahwa X8 Pro ditenagai oleh SoC Dimensity 8500 dan X8 Pro Max oleh Dimensity 9500s, sama dengan yang digunakan pada dua perangkat Redmi yang disebutkan di atas.

Poco X8 Pro diperkirakan memiliki layar OLED 6,59 inci dengan resolusi 1,5K dan refresh rate 120Hz, yang telah menjadi spesifikasi standar di segmen ini. Sementara Poco X8 Pro Max diperkirakan memiliki layar 6,83 inci beresolusi 1,5K dengan refresh rate 120Hz.