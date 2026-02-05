Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

POCO F8 Pro dan F8 Ultra Resmi Meluncur di Indonesia, Intip Spesifikasi dan Harganya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 05 Februari 2026 |12:32 WIB
POCO F8 Pro dan F8 Ultra Resmi Meluncur di Indonesia, Intip Spesifikasi dan Harganya
POCO F8 Series resmi diluncurkan di Indonesia.
A
A
A

JAKARTA – POCO resmi meluncurkan seri ponsel flagship terbarunya, POCO F8 Series, di Indonesia pada Rabu, 4 Februari. POCO F8 Series hadir beberapa bulan setelah peluncuran global, dengan dua model: POCO F8 Pro dan POCO F8 Ultra.

Kedua ponsel ini dirancang sebagai perangkat dengan performa flagship, didukung audio kelas premium hasil kolaborasi dengan BOSE.

POCO F8 Ultra

Model Ultra, yang merupakan varian tertinggi dari POCO F8 Series, hadir sebagai ponsel gaming bertenaga. Dengan dual chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 dan VisionBoost D8, POCO F8 Ultra mencatat skor AnTuTu lebih dari 3,9 juta.

POCO F8 Ultra.

Performa ini didukung WildBoost untuk gameplay lebih mulus dan stabil, menjaga frame rate sekaligus efisiensi daya. Untuk manajemen suhu, POCO mengandalkan LiquidCool Technology with 3D Triple-layer IceLoop System, menjaga perangkat tetap dingin saat digunakan bermain game berat dalam waktu lama.

POCO F8 Ultra menggunakan layar 6,9 inci HyperRGB AMOLED beresolusi 1,5K (2608x1200), refresh rate 120Hz, dan kecerahan maksimal 3500 nits. Bezel tipis 1,5 mm membuat layar terlihat luas, mendukung pengalaman gaming dan hiburan yang memuaskan.

 

Halaman:
1 2 3
      
