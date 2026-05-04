POCO C81 Pro Resmi Hadir di Indonesia, Cek Spesifikasi dan Harganya

JAKARTA – POCO meluncurkan perangkat entry level terbarunya POCO C81 Pro yang dirancang untuk gamer dari kalangan muda dan keluarga. POCO C81 Pro hadir sebagai perangkat entry point yang simpel dan powerful untuk berbagai kebutuhan.

POCO C81 Pro ditenagai prosesor Octa-core yang stabil dan UFS 2.2 storage untuk performa yang responsif untuk aplikasi hingga multitasking. Performa ini didukung Xiaomi HyperOS yang membuat penggunaan terasa smooth dan presisi.

Perangkat ini mengusung desain yang ramping dengan layar 6.9" immersive display, untuk pengalaman menonton atau bermain game yang nyaman di mata. Baterai berkapasitas 6.000 mAh mendukung penggunaan dalam waktu lama.

Pada kamera, POCO C81 Pro hadir dengan 13MP AI Dual Camera untuk pengambilan gambar yang jernih.

Harga dan Ketersediaan

POCO C81 Pro tersedia dalam pilihan warna Black, Gold, dan Green, serta dua varian memori, yaitu 4GB+64GB dengan harga Rp1.549.000 dan 4GB+128GB dengan harga Rp1.699.000. Seluruh varian bisa didapatkan melalui kanal penjualan resmi di Mi.com serta official store POCO Indonesia.

(Rahman Asmardika)