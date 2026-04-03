POCO X8 Pro Iron Man Edition Meluncur di Indonesia, Intip Penampilan Kerennya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 03 April 2026 |16:03 WIB
POCO X8 Pro Iron Man Edition Meluncur di Indonesia, Intip Penampilan Kerennya
POCO X8 Pro Iron Man Edition.
JAKARTA – POCO kembali berkolaborasi dengan Marvel dan meluncurkan POCO X8 Pro Iron Man Edition, smartphone edisi terbatas yang terinspirasi karakter Iron Man. POCO X8 Pro Iron Man Edition ini diumumkan bersamaan dengan peluncuran resmi POCO X8 Series di Indonesia pada Kamis (2/4/2026).

POCO X8 Pro Iron Man Edition hadir dengan estetika futuristik dan performa khas POCO X8 Pro. Ponsel ini memiliki bodi hitam ramping yang dipertegas oleh aksen garis emas yang mewah.

POCO X8 Pro Iron Man Edition.

Pada bagian belakang terdapat grafis Iron Man yang sedikit timbul dengan efek hologram 3D. Lampu flash kamera di bagian tengah dirancang menyerupai Arc Reactor Iron Man, yang akan menyala sebagai indikator saat ada notifikasi atau aktivitas gaming.

Tak hanya desain luar, sisi perangkat lunak pun mendapat sentuhan eksklusif berupa antarmuka bertema Iron Man, meliputi wallpaper dinamis, ikon aplikasi kustom, hingga animasi booting khusus bertema “Iron Man awakens” saat perangkat dinyalakan.

POCO X8 Pro Iron Man Edition UI

Spesifikasi POCO X8 Pro Iron Man Edition sama seperti POCO X8 Pro reguler, dengan layar 6,59 inci M10 display panel dan tingkat kecerahan hingga 3.500 nits. Ponsel ini juga dilengkapi proteksi Corning Gorilla Glass 7i serta sertifikasi ketahanan debu dan air IP66, IP68, IP69, dan IP69K.

 

