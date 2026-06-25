Lepas E4 EV Diperkenalkan di Indonesia, Intip Spesifikasinya

JAKARTA - Lepas Indonesia memperkenalkan mobil listrik pertama mereka di Indonesia yakni E4. SUV listrik mampu menempuh jarak hingga 500 km dalam satu pengisian daya penuh.

1. Lepas E4

Pada era modern saat ini, konsumen modern tidak lagi hanya mencari kendaraan yang mampu membawa mereka dari satu tempat ke tempat lain. Bagi banyak masyarakat urban, kendaraan telah menjadi bagian dari gaya hidup yang merepresentasikan karakter dan cara mereka menikmati setiap perjalanan.

"Lepas percaya elegansi bukan hanya tentang penampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah kendaraan dapat menghadirkan rasa nyaman, percaya diri, dan menyenangkan dalam setiap perjalanan," kata Vice Country Director Lepas Indonesia, Temmy Wiradjaja, dikutip Kamis (25/6/2026).

Lepas E4 EV (Dok Lepas Indonesia)

"Keyakinan tersebut kami wujudkan melalui Drive Your Elegance, yang merefleksikan pendekatan Lepas dalam memadukan desain, teknologi, dan kualitas untuk menghadirkan pengalaman mobilitas yang lebih personal dan relevan dengan kehidupan modern," tuturnya.

Lepas E4 EV dibangun di atas LEX Intelligent New Energy Platform. Platform kendaraan energi baru yang dikembangkan untuk pasar global dan dirancang sebagai fondasi generasi baru model Lepas.

LEX dikembangkan melalui 1+8+N Global R&D System yang melibatkan lebih dari 1.200 personel riset dan pengembangan serta delapan institusi riset dan pengujian internasional. Dalam proses pengembangannya, platform ini telah melalui pendekatan Global, Full-Domain, dan All-Scenario Validation yang mencakup berbagai kondisi iklim, regulasi, lingkungan lalu lintas, budaya, hingga karakter geografis di berbagai negara.

Sebagai platform modular generasi baru, LEX mengusung all-new electronic and electrical architecture yang mendukung berbagai jenis kendaraan energi baru, mulai dari sedan, SUV, crossover, hingga hatchback, serta kompatibel dengan teknologi Battery Electric Vehicle (BEV) dan Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV).