Produsen Otomotif Ini Jalin Kolaborasi Terkait Bisnis Senjata AS

Produsen Otomotif Ini Jalin Kolaborasi Terkait Bisnis Senjata AS (Dok Instagram/@generalmotors)

JAKARTA - Pentagon telah mendorong produsen mobil untuk memainkan peran yang lebih besar dalam kompleks industri militer. General Motors mematuhinya dengan mengumumkan nota kesepahaman dengan Lockheed Martin.

1. Kolaborasi GM-Lockheed Martin

Kemitraan ini "difasilitasi" oleh Departemen Perang dan bertujuan untuk "memperkuat basis industri manufaktur dan pertahanan Amerika." Demikian laporan Carscoops, dikutip Rabu (17/6/2026).

Berdasarkan ketentuan kesepakatan, GM Defense dan Lockheed Martin akan menjajaki peluang untuk mempercepat pengiriman senjata dan kemampuan pertahanan yang penting.

Rinciannya masih belum jelas. Namun, kemitraan ini bertujuan menggabungkan keahlian militer Lockheed dengan kemampuan teknik dan manufaktur GM.

"(GM mengatakan upaya awal akan menjajaki cara untuk-red) Mempercepat kesiapan produksi dan menerapkan pendekatan manufaktur komersial yang telah terbukti untuk mendukung persyaratan produksi pertahanan," katanya.

Produsen mobil tersebut menambahkan kolaborasi ini memiliki tiga tujuan utama.

"(termasuk-red) memperkuat rantai pasokan pertahanan, memajukan kemampuan manufaktur dan desain, dan mengevaluasi peluang untuk memperluas kapasitas produksi melalui keahlian dan infrastruktur manufaktur komersial," tuturnya.

Produksi tampaknya menjadi salah satu tema utama. COO Lockheed Martin, Frank St. John, menyinggung hal ini.

“Keamanan Amerika tidak hanya bergantung pada pengembangan teknologi canggih, tetapi juga pada kemampuan kita untuk memproduksinya dengan cepat, andal, dan dalam skala besar,” ujarnya.