Cara Mudah Menggunakan VPN di Macbook

JAKARTA - Mengamankan privasi digital telah menjadi prioritas utama di masa yang semakin terhubung teknologi ini, tarmasuk bagi pengguna Macbook. Dengan meningkatnya mobilitas kerja dan kebutuhan privasi dan keamanan digital, Virtual Private Network (VPN) menjadi solusi untuk melindungi data pribadi dari ancaman siber, terutama saat menggunakan jaringan Wi-Fi publik.

Berikut cara dan langkah untuk menggunakan VPN di Macbook sebagaimana dirangkum dari panduan resmi Apple dan berbagai sumber.

1. Menggunakan Aplikasi VPN

Cara termudah dan paling direkomendasikan bagi pemula adalah dengan menginstal aplikasi dari penyedia layanan VPN terpercaya (seperti NordVPN, ExpressVPN, atau Surfshark). Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

Unduh dan Instal: Buka situs resmi penyedia VPN atau App Store, lalu unduh aplikasi yang sesuai dengan macOS.

Login dan Izin: Buka aplikasi, masuk dengan akun Anda, dan berikan izin (allow) saat macOS meminta konfirmasi untuk menambahkan konfigurasi VPN.

Hubungkan: Klik tombol "Connect" atau pilih lokasi server negara yang Anda inginkan. Status koneksi biasanya akan muncul di Menu Bar bagian atas layar Macbook Anda.

2. Konfigurasi Manual via System Settings

Jika Anda memiliki detail server VPN dari kantor atau layanan tertentu tanpa ingin menginstal aplikasi tambahan, macOS menyediakan fitur integrasi langsung. Berdasarkan rujukan dari Apple Support: