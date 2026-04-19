Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara Mudah Menggunakan VPN di Macbook

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 19 April 2026 |16:54 WIB
Ilustrasi. (Foto: Unsplash)
A
A
A

JAKARTA - Mengamankan privasi digital telah menjadi prioritas utama di masa yang semakin terhubung teknologi ini, tarmasuk bagi pengguna Macbook. Dengan meningkatnya mobilitas kerja dan kebutuhan privasi dan keamanan digital, Virtual Private Network (VPN) menjadi solusi untuk melindungi data pribadi dari ancaman siber, terutama saat menggunakan jaringan Wi-Fi publik.

Berikut cara dan langkah untuk menggunakan VPN di Macbook sebagaimana dirangkum dari panduan resmi Apple dan berbagai sumber.

1. Menggunakan Aplikasi VPN

Cara termudah dan paling direkomendasikan bagi pemula adalah dengan menginstal aplikasi dari penyedia layanan VPN terpercaya (seperti NordVPN, ExpressVPN, atau Surfshark). Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

  • Unduh dan Instal: Buka situs resmi penyedia VPN atau App Store, lalu unduh aplikasi yang sesuai dengan macOS.
  • Login dan Izin: Buka aplikasi, masuk dengan akun Anda, dan berikan izin (allow) saat macOS meminta konfirmasi untuk menambahkan konfigurasi VPN.
  • Hubungkan: Klik tombol "Connect" atau pilih lokasi server negara yang Anda inginkan. Status koneksi biasanya akan muncul di Menu Bar bagian atas layar Macbook Anda.

2. Konfigurasi Manual via System Settings

Jika Anda memiliki detail server VPN dari kantor atau layanan tertentu tanpa ingin menginstal aplikasi tambahan, macOS menyediakan fitur integrasi langsung. Berdasarkan rujukan dari Apple Support:

  • Klik Menu Apple > System Settings (Pengaturan Sistem).
  • Pilih menu Network (Jaringan) di bilah samping.
  • Klik ikon tanda panah bawah di sebelah kanan bawah (tombol tindakan) dan pilih Add VPN Configuration.
  • Pilih jenis protokol yang didukung (misalnya L2TP over IPSec atau IKEv2).
  • Masukkan Display Name, Server Address, dan kredensial login Anda.
  • Klik Create, lalu geser tombol toggle ke posisi On untuk menghubungkan.
     

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement