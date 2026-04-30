Masuk Ekosistem XLSMART, Defend IT360 Perkuat Keamanan Siber Terintegrasi

JAKARTA - Perusahaan keamanan siber Defend IT360 meluncurkan logo terbaru tepat di ulang tahun yang kedua. Peluncuran logo ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat identitas dan posisi di industri keamanan digital.

Pada logo terbaru ini menambahkan titel ‘Member of XLSMART’ yang menandakan babak baru Defend IT360 dalam memperluas kapabilitas dan menghadirkan solusi keamanan digital yang lebih terintegrasi.

Sebagai bagian dari ekosistem salah satu perusahaan telekomunikasi terkemuka di Indonesia, Defend IT360 kini didukung oleh infrastruktur dan jaringan yang lebih luas. Dukungan ini memungkinkan pendekatan keamanan yang lebih menyeluruh, tidak hanya pada level aplikasi atau endpoint, tetapi juga hingga ke lapisan jaringan.

Melalui ekosistem digital XLSMART, Defend IT360 dapat menghadirkan integrasi antara konektivitas dan keamanan, di mana perlindungan tidak lagi berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari fondasi layanan digital. Hal tersebut mencakup kemampuan seperti pemantauan trafik jaringan secara real-time, deteksi ancaman berbasis perilaku, serta respons insiden yang lebih cepat dan terkoordinasi.

CEO Defend IT360 Sudino Oei menyampaikan bahwa peluncuran logo baru ini bukan sekadar penambahan gelar saja, tetapi merupakan bagian dari komitmen jangka panjang perusahaan dalam menjawab tantangan keamanan siber yang semakin kompleks.