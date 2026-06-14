Kolaborasi Shopee VIP x Spotify: Dengerkan Musik Bebas Iklan Gratis Selama 3 Bulan!

JAKARTA - Bagi sebagian besar dari kita, musik adalah "bahan bakar" harian. Mulai dari dengerin playlist penyemangat pas lagi kerja, teman galau pas hujan, sampai podcast seru pas lagi di jalan. Platform seperti Spotify pun jadi aplikasi wajib di smartphone. Menikmati jutaan lagu dan podcast kini semakin mudah di Spotify yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Nah, tahu tidak kalau langganan Shopee VIP ternyata bisa jadi trik rahasia buat kamu nikmati konten tanpa jeda iklan di Spotify Premium dengan jauh lebih hemat?

Kabar gembira yang sudah dinanti-nantikan oleh para pencinta musik akhirnya tiba! Mulai 5 Juni 2026 sampai 4 Juli 2026, Shopee secara resmi menghadirkan penawaran spesial yang sangat menggiurkan bagi para pengguna ShopeeVIP. Lewat kolaborasi strategis bersama platform langganan streaming audio terpopuler di dunia, Spotify, para anggota Shopee VIP kini bisa menikmati layanan Spotify Premium Standard secara gratis selama 3 bulan!

"Fokus kami selalu tertuju pada bagaimana memberikan pengalaman terbaik dan keuntungan maksimal bagi pengguna. Lewat kolaborasi ShopeeVIP x Spotify ini, kami ingin menghadirkan keuntungan berupa kebebasan menikmati hiburan musik premium yang saat ini sebagai kebutuhan harian pengguna. Kami berharap sinergi ini dapat mendukung produktivitas sekaligus menjadi pelengkap gaya hidup digital yang menyenangkan dan tetap hemat bagi seluruh member setia kami," ujar Daniel Minardi, Director of Business Partnerships, Shopee Indonesia.

Cara Mengaktifkan Spotify Premium Standard Gratis dari ShopeeVIP

Yuk, kita bedah bagaimana ShopeeVIP bisa bikin aktivitas dengerin musik kamu makin maksimal tanpa bikin dompet jebol! Dengan Spotify Premium Standard, kamu bisa menikmati musik tanpa iklan, memutar lagu favorit sesuka hati, mengunduh playlist untuk didengarkan secara offline, hingga menikmati kualitas audio yang lebih jernih hingga kualitas ~320 kbps. Jadi, aktivitas sehari-hari mulai dari bekerja, belajar, olahraga, hingga perjalanan jauh pun bisa terasa lebih menyenangkan tanpa gangguan.

Untuk kamu yang sudah tidak sabar ingin merasakan pengalaman dengerin musik premium bebas iklan, caranya sangat mudah: