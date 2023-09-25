8 Hal yang Harus Diperhatikan Sebelum Berpergian Jauh

JAKARTA – Sebelum berpergian jauh menggunakan mobil, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Dan ini bisa menjadi salah satu indikator kesiapan Anda berserta kendaraan untuk menempuh perjalanan jauh.

Namun, tidak dipungkiri terkadang ada saja pengendara yang lalai melakukan pemeriksaan. Dan tentu ini berisiko terhadap perjalanan Anda nantinya.

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Lantas apa saja yang harus diperiksa? Dikutip dari berbagai sumber, Senin (25/9/2023), simak ulasannya berikut ini.

1. Rem

Segera periksa tingkat minyak rem. Jika tingkatnya turun di bawah batas minimum, perlu dicurigai kemungkinan adanya kebocoran.

Selanjutnya, inspeksi sistem rem untuk melihat tanda-tanda kebocoran pada selang dan master rem. Jangan lupa periksa apakah ada tanda kelembaban di bagian dalam velg, yang bisa menjadi indikasi kebocoran dari silinder roda. Pastikan sistem rem berfungsi dengan baik.

2. Wiper

Hal ini sangat penting terutama ketika mengemudi dalam cuaca hujan. Pastikan wiper kaca mobil beroperasi dengan baik dan normal.

3. Ban

Periksa keadaan ban, baik secara visual maupun tekanan udaranya. Tekanan udara normal untuk ban mobil biasanya berkisar antara 30 hingga 34 psi.

4. Timing Belt

Penggantian timing belt disarankan berdasarkan kilometer yang telah dicapai pada speedometer.

Jika timing belt sudah melampaui jarak tempuh 50.000 km, sebaiknya dianggap untuk menggantinya dengan yang baru, bahkan jika tidak ada tanda-tanda kerusakan yang terlihat.

5. Baterai

Periksa kencangnya baut kutub aki dan bersihkan kutub aki dari kotoran atau kerak yang melekat.

Selanjutnya, periksa tingkat air dalam aki. Jika terlalu rendah, tambahkan air aki murni. Tetapi, pastikan untuk menghindari penggunaan air zuur (H2S04) agar kualitas aki mobil tetap terjaga.