Apakah GTA 6 Bisa Multiplayer?

JAKARTA - Grand Theft Auto VI (GTA 6) resmi dirilis oleh Rockstar Games pada 19 November 2026. Gim ini dapat dimainkan di konsol PlayStation 5 (PS5) dan Xbox Series X/S. Di Indonesia, para pemain sudah bisa mulai memainkannya sejak pukul 00.00 WIB, 01.00 WITA, atau 02.00 WIT.

Peluncuran GTA 6 menjadi penanda berakhirnya penantian panjang para penggemar, sekitar 13 tahun sejak pendahulunya, Grand Theft Auto V (GTA 5), pertama kali dirilis pada 17 September 2013.

Seri GTA sendiri dikenal tidak hanya lewat mode cerita, tetapi juga lewat pengalaman bermain bersama pemain lain secara daring. Karena itu, salah satu hal yang paling dinantikan dari gim terbaru ini adalah apakah pemain bisa menjelajahi dunianya bersama teman. Lantas, apakah GTA 6 bisa dimainkan secara multiplayer? Berikut penjelasan lengkapnya.

Apakah GTA 6 Memiliki GTA Online atau Multiplayer saat Peluncuran?

Jawabannya adalah tidak. Rockstar Games mengonfirmasi bahwa GTA 6 dirilis sebagai gim single-player murni. Artinya, pemain hanya dapat menikmati alur cerita dan menjelajahi dunia gim secara mandiri tanpa terhubung dengan pemain lain. Tidak ada mode daring yang disertakan saat perilisan, dan Rockstar belum mengumumkan komponen multiplayer apa pun yang tersedia pada hari pertama.

Kepastian tersebut mengejutkan banyak pemain. Selama ini, seri GTA dikenal lewat GTA Online, yaitu mode daring yang hadir bersama GTA 5 pada 2013 dan terus berkembang selama bertahun-tahun. Karena itu, banyak penggemar mengira seri terbaru akan otomatis menghadirkan pengalaman serupa sejak awal peluncuran. Namun, hal tersebut tidak terjadi pada GTA 6, setidaknya untuk saat ini.

Meski begitu, absennya mode daring saat rilis belum tentu berarti fitur tersebut tidak akan pernah hadir. Pernyataan Rockstar sejauh ini sebatas menyebut belum ada pengumuman soal komponen multiplayer. Pemain pun disarankan memantau informasi resmi dari Rockstar untuk mengetahui perkembangan berikutnya.