Cara Lengkap Download GTA 6 di PS5 dan Xbox Series X|S

JAKARTA – Cara lengkap download GTA 6 di PS5 dan Xbox Series X|S bakal diulas dalam artikel ini. Gim garapan Rockstar Games tersebut dijadwalkan rilis pada 19 November 2026 tengah malam waktu setempat. Lewat gim ini, pemain akan kembali menjelajahi Vice City sambil mengikuti kisah Jason dan Lucia.

Lantas, bagaimana langkah mengunduh GTA 6 di PS5 dan Xbox Series X|S? Dilansir dari laman Windows Report, berikut adalah langkah-langkahnya.

Cara Lengkap Download GTA 6 di PS5

Pastikan ruang penyimpanan PS5 kamu cukup lega sebelum mulai mengunduh. Rockstar Games menyebut GTA 6 membutuhkan ruang kosong hingga 212 GB. Untuk mengeceknya, buka menu Pengaturan > Penyimpanan (Settings > Storage), lalu lihat apakah sisa ruangnya sudah memadai untuk proses instalasi.

Pemain PS5 bisa mengunduh GTA 6 lewat perpustakaan gim jika sudah membelinya secara digital. Pastikan kamu masuk menggunakan akun PlayStation yang dipakai saat membeli gim tersebut. Berikut langkah-langkahnya:

Nyalakan PS5, lalu buka Game Library. Pilih Your Collection. Cari dan pilih Grand Theft Auto VI. Jika opsi unduh tersedia, pilih opsi tersebut untuk memulai pengunduhan. Buka Downloads/Uploads untuk memeriksa progres instalasi.

Agar unduhan tetap berjalan saat konsol tidak digunakan, buka menu Pengaturan > Sistem > Penghematan Daya > Fitur yang Tersedia dalam Mode Istirahat, lalu aktifkan opsi Tetap Terhubung ke Internet (Stay Connected to the Internet). Setelah itu, kamu bisa menempatkan konsol ke Rest Mode. Dengan cara ini, unduhan tetap berlanjut tanpa membuat PS5 menyala penuh.