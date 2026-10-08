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Berapa Top Speed Motor Listrik? Ada yang Tembus 100 Km per Jam

Muhammad Fadhil Mubarok , Jurnalis-Jum'at, 09 Oktober 2026 |06:41 WIB
Berapa Top Speed Motor Listrik? Ada yang Tembus 100 Km per Jam
Berapa Top Speed Motor Listrik? Ada yang Tembus 100 Km per Jam (Ilustrasi/Okezone)
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JAKARTA - Berapa top speed motor listrik? Kecepatan maksimal motor listrik mungkin masih menjadi pertanyaan bagi sebagian orang. 

Motor listrik kini menjadi salah satu pilihan alat transportasi. Kini juga semakin banyak brand memasarkan model motor listrik. 

Terlebih di saat harga bahan bakar minyak (BBM) yang naik, motor listrik bisa menjadi solusi karena bisa menekan biaya operasional harian. 

Namun, mungkin masih ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan terkait motor listrik. Misalnya, berapa jarak tempuhnya, kapasitas baterainya, tenaganya, hingga top speed-nya. 

Terkait kecepatan maksimalnya, sebenarnya berbeda-beda di antara model motor listrik. Melansir laporan Electrify News, Kamis (8/10/2026), kecepatan maksimal motor listrik berbeda-beda tergantung produsen dan modelnya. 

Motor listrik tidak memiliki girboks, sehingga kecepatan hanya bisa diatur lewat tuas gas. Karena itu, produsen merancang gigi tunggal agar motor menghasilkan torsi, kecepatan, dan jarak tempuh yang optimal.

Sebagian besar produsen juga membatasi kecepatan maksimal motornya secara elektronik berdasarkan sejumlah faktor. Pembatasan ini berkaitan dengan daya tahan baterai, sebab baterai akan terkuras jauh lebih cepat ketika motor dipacu pada atau mendekati kecepatan tertingginya. 

Ukuran baterai ikut mempengaruhi kecepatan. Agar jarak tempuhnya memadai, sebagian besar motor listrik dibekali baterai berkapasitas besar.

Batas Kecepatan Berbagai Model Motor Listrik 

Berdasarkan beberapa sumber yang dihimpun, batas kecepatan motor listrik yang dijual di Indonesia berbeda-beda sesuai kelasnya, mulai dari 45 hingga tembus km/jam.

Di kelas yang paling ringkas, Honda EM1 e: dibatasi pada 45 km per jam dengan jarak tempuh maksimal 41,1 km. Sedikit di atasnya, motor listrik dari United yakni United MX-1200 dengan top speed hingga 65 km per jam. Begitu juga dengan Yadea Velax H memiliki top speed 65 km per jam. 

 

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