POCO F9 Ultra dan F9 Pro Meluncur di Indonesia, Cek Spesifikasi dan Harganya

JAKARTA — POCO Indonesia resmi meluncurkan ponsel flagship terbarunya, POCO F9 Series, pada Senin (5/10/2026). Hadir dalam dua varian, yaitu POCO F9 Pro dan POCO F9 Ultra, kedua lini ini mengedepankan performa tinggi—terutama untuk aktivitas gaming—dengan dukungan chipset kelas atas, sistem pendingin canggih, serta layar ber-refresh rate hingga 185Hz.

POCO juga kembali berkolaborasi dengan Bose untuk menghadirkan kualitas audio yang imersif pada POCO F9 Pro dan F9 Ultra.

Baik POCO F9 Pro maupun F9 Ultra dibekali kombinasi dual chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 dari Qualcomm serta VisionBoost D8 yang dirancang khusus untuk menunjang performa gaming. Chipset tersebut dipadukan dengan RAM hingga 16GB dan kapasitas penyimpanan internal mencapai 512GB.

Dari segi tampilan, kedua ponsel ini mengusung layar AMOLED dengan refresh rate hingga 185Hz dan tingkat kecerahan maksimal 4.500 nits. POCO F9 Ultra hadir dengan layar berukuran 6,9 inci, sedangkan varian Pro mengusung ukuran yang sedikit lebih ringkas, yaitu 6,59 inci.

Sektor fotografi keduanya sama-sama ditopang kamera utama 200MP. Perbedaannya, varian Ultra dilengkapi lensa telefoto periskop 5x beresolusi 50MP dan lensa ultrawide 50MP. Sementara itu, varian Pro dibekali lensa telefoto 2,5x beresolusi 50MP serta lensa ultrawide 8MP. Untuk kebutuhan swafoto, kedua perangkat menyematkan kamera depan beresolusi 32MP.

Sektor daya juga menjadi pembeda utama. POCO F9 Ultra dibekali baterai berkapasitas jumbo 8.050 mAh yang mendukung pengisian daya cepat 100W wired charging, 50W wireless charging, serta fitur reverse charging (27W dan 22,5W). Adapun POCO F9 Pro ditopang baterai 6.330 mAh dengan dukungan teknologi pengisian daya yang serupa.

(Rahman Asmardika)