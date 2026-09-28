ASUS Luncurkan PC AiO V440 Series dengan Harga Mulai Rp8 Jutaan, Cek Spesifikasinya

JAKARTA - ASUS meluncurkan AiO V440 Series, lini PC all-in-one (AiO) terbarunya yang menyatukan komponen utama komputer ke dalam satu bodi, Bersama dengan monitor. Konfigirasi ini membuat lini PC AiO tidak membutuhkan banyak ruang karena tidak menggunakan casing, dan tidak memiliki masalah kabel yang berantakan.

PC ini menggunakan layar berukuran 23,8 inci, Full HD (1920 x 1080) dengan aspek rasio 16:9 dengan desain bezel NanoEdge yang memberikan rasio layar-ke-bodi mencapai 93% dengan sudut pandang hingga 178 derajat. Layar ini tingkat kecerahan 250 nits dan hadir dalam dua jenis panel: versi standar non-sentuh (V440VAK) dan opsi layar sentuh (V440VAT).

Dapur pacunya menggunakan prosesor Intel Core 7 240H dengan clock speed 2,5GHz untuk varian tertinggi, dan GPU terintegrasi Intel Iris Xe. Untuk sektor memori, PC AiO ini disokong RAM DDR5 sebesar 16GB yang secara kapasitas platform masih dapat ditingkatkan hingga 64GB.

Ruang penyimpanan PC ini mengandalkan SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 berkapasitas 1TB. Sementara untuk system operasinya, PC ini langsung menjalankan Windows 11 Home secara bawaan.

Spesifikasi ini menghasilkan performa yang mencapai skor 6.214 poin pada PCMark 10, sementara pada Cinebench mencatat angka 10.912 poin (Multi Core) dan 1.869 poin (Single Core).

ASUS V440 memiliki port HDMI-in selain HDMI-out standar yang memungkinkan layarnya difungsikan sebagai monitor eksternal untuk perangkat lain seperti konsol gim atau laptop.