5 Daftar Laptop Gaming dengan Performa Ngebut untuk Gaming Kompetitif

JAKARTA - Game kompetitif seperti FPS dan MOBA menuntut lebih dari sekadar laptop dengan spesifikasi tinggi. Respons input yang cepat, frame rate yang konsisten, dan visual yang tetap mulus dapat memengaruhi kenyamanan sekaligus kemampuan pemain dalam membaca situasi selama pertandingan.

Karena itu, laptop gaming untuk kebutuhan kompetitif perlu memiliki kombinasi CPU dan GPU bertenaga, layar dengan refresh rate tinggi, serta sistem pendinginan yang mampu menjaga performa ketika perangkat digunakan dalam sesi panjang.

Mobilitas juga menjadi pertimbangan, terutama bagi gamer yang tidak selalu bermain dari satu tempat. Laptop dengan performa tinggi memang cenderung memiliki bodi dan sistem pendinginan yang lebih besar, tetapi beberapa lini ROG menawarkan pendekatan berbeda. Ada model yang mengutamakan desain ringkas untuk memudahkan mobilitas, sementara seri lainnya berfokus pada performa maksimal untuk gaming intensif.

Berikut beberapa laptop gaming ROG yang dapat dipertimbangkan untuk gaming kompetitif.

Rekomendasi Laptop ROG untuk Gaming Kompetitif

Setiap laptop ROG memiliki karakter yang berbeda, sehingga pilihan ideal bergantung pada prioritas Anda. Mulai dari perangkat yang menggabungkan performa dan portabilitas hingga laptop yang dirancang untuk mengejar performa gaming maksimal, berikut beberapa laptop gaming yang dapat menjadi pertimbangan.

1. ROG Strix G16/18 (2026)