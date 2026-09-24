ASUS Zenbook A14 OLED (UX3407NA) 2026, Laptop Ultra Ringan dengan Prosesor Snapdragon® X2 Elite hingga 80 TOPS

JAKARTA - Laptop dengan performa tinggi biasanya identik dengan bodi yang relatif besar dan sistem pendingin yang yang menambah bobot. Namun, anggapan tersebut mulai berubah seiring hadirnya generasi prosesor terbaru yang mampu menawarkan performa tangguh dengan konsumsi daya lebih efisien.

ASUS Zenbook A14 OLED (UX3407NA) 2026 hadir sebagai laptop premium yang mencoba memadukan tiga hal yang biasanya sulit ditemukan dalam satu perangkat: performa tinggi, desain yang sangat ringan dan daya tahan baterai panjang. Daya tarik utamanya berada pada penggunaan Snapdragon® X2 Elite, prosesor generasi terbaru yang menawarkan peningkatan performa signifikan dibandingkan Snapdragon X Elite sebelumnya.

Jadi, mampukah kombinasi laptop ultra-ringan dan Snapdragon® X2 Elite menghadirkan performa yang benar-benar dapat diandalkan oleh pengguna? Mari kita simak lebih lanjut.

Ringan dengan Material Ceraluminum

Salah satu hal yang langsung terasa istimewa dari Zenbook A14 OLED adalah dimensinya. Laptop ini memiliki ketebalan sekitar 1,34 hingga 1,59 cm dengan bobot kurang dari satu kilogram.

Bahkan ketika charger USB Type-C 100W ikut dibawa, total bobotnya hanya sekitar 1,23 kilogram. Angka tersebut masih sebanding dengan bobot sejumlah laptop tipis tanpa charger.

ASUS menggunakan material Ceraluminum pada sebagian besar bodi laptop ini. Material ini dibuat melalui proses elektrokimia terhadap magnesium-aluminium dan diklaim tetap ringan seperti logam, namun memiliki kekuatan setara keramik serta ketahanan yang lebih baik terhadap goresan dan keausan.

Zenbook A14 OLED juga telah memenuhi standar ketahanan MIL-STD-810H,ang menunjukkan bahwa bodinya tidak hanya dirancang agar tipis dan terlihat premium, tetapi juga cukup tangguh untuk penggunaan sehari-hari.

Layar OLED dengan Cakupan Warna Luas

Sebagai laptop premium modern, ASUS Zenbook A14 OLED (UX3407NA) hadir dengan kualitas visual yang memanjakan mata berkat panel layar OLED 14 inci. Layar ini mengusung resolusi tajam 1920 × 1200 piksel dengan aspek rasio 16:10 yang memberikan ruang kerja vertikal lebih luas, sangat ideal untuk produktivitas Anda.