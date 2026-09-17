GIIAS Semarang 2026 Digelar 30 September hingga 4 Oktober, Diramaikan 19 Merek

JAKARTA - Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 akan berlanjut di Semarang, Jawa Tengah. Pameran itu akan digelar di Muladi Dome, Undip, pada 30 September hingga 4 Oktober 2026.

1. GIIAS Semarang 2026

Pameran ini menjadi ajang untuk memperkenalkan berbagai inovasi dan teknologi kendaraan terkini, sekaligus menjadi pendorong pertumbuhan industri otomotif di wilayah Jawa Tengah.

Sekretaris Umum Gaikindo, Kukuh Kumara menyampaikan gelaran GIIAS Semarang 2026 bertujuan untuk memperluas pasar otomotif nasional sekaligus mengoptimalkan potensi Jawa Tengah sebagai wilayah strategis bagi perkembangan industri otomotif nasional.

“Jawa Tengah memiliki peluang yang sangat besar bagi industri otomotif nasional. Data penjualan nasional menunjukkan bahwa hingga April 2026, Jawa Tengah berhasil mencatatkan penjualan sebanyak 14.195 unit, atau menyumbang sekitar 5,1% dari total penjualan kendaraan secara nasional,” ujar Kukuh, dikutip Jumat (18/9/2026).

Kukuh menambahkan, potensi pasar Jawa Tengah kini semakin kuat seiring berkembangnya ekosistem kendaraan listrik di wilayah tersebut. Berdasarkan data Humas Jawa Tengah, pada 15 Juni 2026, masuknya investasi senilai sekitar Rp15 triliun ke Kawasan Industri Seafer (KIS) di Kabupaten Kendal menjadi bukti nyata besarnya kepercayaan investor terhadap perkembangan industri otomotif lokal.

Investasi besar ini mencakup pengembangan komponen penting kendaraan listrik, seperti pembuatan baterai, ban, hingga suku cadang untuk kendaraan listrik komersial dan sepeda motor listrik.

“Kuatnya potensi pasar di daerah ini ditambah dengan dukungan investor dalam mendukung perkembangan industri otomotif, khususnya kendaraan listrik di wilayah Kabupaten Kendal menjadi bukti tingginya minat dan daya beli masyarakat Jawa Tengah,” tutur Kukuh.