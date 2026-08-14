Insta360 X6 Resmi Hadir di Indonesia, Bawa Kamera 360° 8K dan Teknologi AI

JAKARTA – Insta360 resmi menghadirkan Insta360 X6, kamera 360° terbarunya yang mendukung perekaman hingga 8K 50 fps, ke Indonesia. Insta360 X6 didukung Triple AI Chip serta berbagai fitur perekaman yang fleksibel bagi fotografer, content creator, traveler, hingga pengguna kasual.

Insta360 X6 membawa sistem 1-inch imaging, dukungan 10-bit I-Log dengan Dolby Vision, FlowState Stabilization, hingga 360° Horizon Lock. Insta360 juga menghadirkan Replaceable Lenses 2.0 untuk X6 sehingga pengguna dapat mengganti lensa ketika dibutuhkan.

Perekaman Video 360° hingga 8K 50fps dengan Triple AI Chip

Salah satu keunggulan utama Insta360 X6 terletak pada kemampuan merekam video 360° hingga resolusi 8K pada 50fps. Fitur ini memungkinkan X6 menangkap detail dan perspektif yang luas dalam satu kali pengambilan gambar, sekaligus memberikan fleksibilitas lebih besar saat menentukan framing pada tahap editing.

Insta360 X6 hadir dengan sistem 1-inch imaging yang didukung Triple AI Chip untuk pemrosesan gambar dengan resolusi dan kualitas tinggi. Kamera ini juga mendukung 10-bit I-Log dengan Dolby Vision, memberikan fleksibilitas lebih bagi pengguna dalam mengolah warna dan menghasilkan visual sesuai kebutuhan.

Kamera ini dilengkapi baterai yang mampu digunakan hingga 140 menit saat merekam dalam resolusi 8K 30fps.

Fitur Stabilisasi FlowState dan 360° Horizon Lock untuk Perekaman

Fitur FlowState Stabilization dan 360° Horizon Lock memungkinkan hasil video Insta360 X6 tetap stabil ketika kamera digunakan dalam kondisi bergerak maupun mengalami perubahan arah. Kamera ini dibekali kemampuan waterproof hingga 20 meter dan dilengkapi 360° windproof microphones yang dirancang untuk menjaga kualitas audio saat digunakan dalam kondisi lingkungan berangin.