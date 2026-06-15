Dilengkapi Dua Lensa Leica, Kamera Gimbal Insta360 Luna Ultra Resmi Meluncur di Indonesia

JAKARTA – Insta360 resmi meluncurkan Luna Ultra di Indonesia sebagai pilihan baru di segmen kamera gimbal portabel yang menyasar konten kreator, vlogger, hingga traveler. Dirancang bersama Leica, Luna Ultra merupakan kamera gimbal pertama Insta360 dengan sistem dua lensa Leica serta layar OLED yang dapat dilepas.

Dua Kamera Leica dan Kombinasi Sistem Stabilisasi

Insta360 Luna Ultra dibekali dengan dua kamera; kamera utama menggunakan Leica Summicron Lens yang dipadukan dengan sensor 1 inci generasi terbaru. Kombinasi tersebut memungkinkan kamera merekam video hingga 8K Dolby Vision serta menghasilkan detail yang tetap tajam dalam berbagai kondisi pencahayaan.

Untuk memberikan fleksibilitas lebih saat memotret maupun merekam video, Insta360 juga menyematkan lensa telefoto profesional yang mendukung hingga 12x zoom dan 6x lossless zoom. Pengguna dapat berpindah dari pengambilan gambar sudut lebar ke objek jarak jauh tanpa perlu membawa perangkat tambahan.

Selain video, Luna Ultra juga mendukung pengambilan foto panorama hingga 200MP dan UltraPhoto 37MP. Tersedia pula tiga profil warna Leica serta enam profil sinematik yang dapat digunakan untuk menghasilkan karakter visual sesuai kebutuhan kreatif pengguna.

Luna Ultra memiliki desain ringkas dengan bobot sekitar 235 gram dan dilengkapi dengan sistem stabilisasi 3-axis mechanical stabilization dan Electronic Image Stabilization (EIS) untuk menjaga hasil rekaman tetap stabil saat digunakan berjalan maupun bergerak aktif.

Pengalaman Kamera Gimbal yang Lebih Fleksibel

Salah satu fitur yang menjadi pembeda Luna Ultra adalah kehadiran layar OLED 2 inci yang dapat dilepas-pasang. Layar ini dapat berfungsi sebagai monitor sekaligus remote control, memungkinkan pengguna mengatur framing dan merekam dari jarak jauh hingga 20 meter dalam resolusi HD. Selain itu, layar tersebut juga bisa digunakan dalam mode portrait maupun landscape, sesuai dengan kebutuhan media sosial.

Mendukung performanya, Luna Ultra ditenagai Triple AI Chip yang terdiri dari satu chipset flagship 4nm dan dua imaging chip khusus. Kombinasi ini memungkinkan pemrosesan gambar yang lebih cepat sekaligus mendukung fitur PureVideo hingga 4K60fps untuk menghasilkan video yang lebih bersih, termasuk saat digunakan pada kondisi minim cahaya.