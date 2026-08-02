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PUBG MOBILE Hadirkan Druvaen X-Suit, Skin dengan 3 Mode Upgradable dan Animasi Execute

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 02 Agustus 2026 |16:05 WIB
PUBG MOBILE Hadirkan Druvaen X-Suit, Skin dengan 3 Mode Upgradable dan Animasi Execute
PUBG Mobile hadirkan Druvaen X-Suit yang bisa didapatkan melalui event terbatas dari 1 Agustus hingga 30 September 2026.
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JAKARTA - PUBG MOBILE kembali menghadirkan pembaruan dengan meluncurkan Druvaen X-Suit, X-Suit pertama dengan tiga Form dan jalur upgrade independen dalam satu kostum. Kostum baru ini telah tersedia melalui event terbatas mulai 1 Agustus hingga 30 September.

Druvaen X-Suit dibekali berbagai fitur eksklusif, termasuk animasi execute, serta menawarkan pengalaman kustomisasi yang lebih mendalam dibandingkan X-Suit sebelumnya. Setiap Form memiliki tampilan kosmetik yang unik. Pada level tertinggi, pemain dapat membuka berbagai fitur eksklusif, seperti animasi execute yang dapat digunakan pada lawan dalam kondisi knock, alternate color, emote spesial, serta berbagai efek visual premium lainnya.

Tiga Form dalam Satu Suit

Berbeda dari X-Suit pendahulunya, Druvaen X-Suit memperkenalkan sistem tiga Form dalam satu X-Suit yaitu Verdant (Deer), Pyre (Wolf), dan Frost (Eagle), yang masing-masing memiliki tema, warna, dan efek visual khas sesuai identitas hewan yang diwakilinya. Setiap Form memiliki tampilan kosmetik yang unik, sementara pada level tertinggi pemain dapat membuka berbagai fitur eksklusif, termasuk animasi execute yang dapat digunakan pada lawan dalam kondisi knock, alternate color, emote spesial, serta berbagai efek visual premium lainnya.

Saat pertama kali memperoleh X-Suit melalui Selection Crate, pemain dapat memilih salah satu Form sebagai Bonded Beast Path untuk memulai progres upgrade. Setiap Form memiliki jalur upgrade tersendiri sehingga dapat ditingkatkan secara terpisah menggunakan material seperti Star Forging Blueprints, Star Forging Components, dan material lainnya yang diperoleh melalui misi mingguan maupun musiman.

Seiring meningkatnya level setiap Form, pemain dapat membuka berbagai hadiah koleksi, diskon upgrade untuk Form lain, serta berbagai item kosmetik eksklusif. Sistem ini memungkinkan pemain mengembangkan ketiga Form secara bertahap dalam satu X-Suit, sehingga memberikan fleksibilitas lebih besar untuk menentukan tampilan dan jalur progres sesuai preferensi masing-masing.

 

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