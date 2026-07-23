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Samsung Resmi Luncurkan Galaxy Z Flip8, Fold8, dan Fold8 Ultra, Cek Spesifikasi dan Harganya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |15:34 WIB
Samsung Resmi Luncurkan Galaxy Z Flip8, Fold8, dan Fold8 Ultra, Cek Spesifikasi dan Harganya
MX Product Marketing Senior Manager Samsung Ilham Indrawan memamerkan lini Galaxy Z Fold8 Ultra dan Galaxy Z Flip8.
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JAKARTA – Samsung meluncurkan tiga model smartphone lipat dan dua wearable pada Galaxy Unpacked, 22 Juli 2026. Ini merupakan pertama kalinya Samsung menampilkan ponsel lipat dalam bentuk baru dan layar yang lebih lebar pada lini flagship Galaxy Z.

Ketiga model smartphone baru yang diluncurkan pada Galaxy Unpacked kali ini adalah Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8, dan Galaxy Z Fold8 Ultra. Dari ketiga model ini, Galaxy Z Fold8 menjadi perhatian karena merupakan model ponsel lipat layar lebar pertama Samsung, sementara Galaxy Z Fold8 Ultra adalah smartphone lini Galaxy Z Fold lanjutan dari Galaxy Z Fold7.

Galaxy Z Flip8

Samsung Galaxy Z Flip8.

Ponsel lipat clamshell terbaru Samsung ini hadir dengan layar penutup yang lebih besar, sasis yang lebih tipis, dan fitur AI on-device yang lebih canggih. Galaxy Z Flip8 memiliki ketebalan hanya 6,1 mm dan berat 180 gram, lebih tipis dan ringan dari pendahulunya.

FlexWindow kembali menjadi fitur andalan Samsung pada Galaxy Z Flip8, dengan ukuran yang diperbesar menjadi 4,1 inci. Ponsel ini hadir dengan kapasitas baterai sebesar 4.300 mAh, mendukung pengisian daya kabel 25W dan pengisian daya nirkabel 15W. Spesifikasi baterai dan pengisian daya ini tidak mengalami perubahan dari pendahulunya.

Sektor kamera Galaxy Z Flip8 dibekali sensor utama 50 megapiksel dengan OIS, dipasangkan dengan lensa ultra-lebar 12 megapiksel. Layar internal menampung kamera depan 10 megapiksel. Samsung telah menambahkan fitur antarmuka Camcorder Grip yang memanfaatkan engsel lipat untuk perekaman video genggam, bersama dengan fitur Horizontal Lock yang dirancang untuk menstabilkan rekaman saat bergerak.

Samsung meningkatkan pengalaman AI pada Galaxy Z Flip8 dengan fitur notifikasi Now Brief, yang membantu pengguna tetap mendapatkan informasi yang relevan melalui insight yang dipersonalisasi berdasarkan rutinitas, minat, dan kebutuhan sehari-hari. Sementara Now Nudge membantu mengubah insight menjadi tindakan. Saat sebuah rencana mulai terbentuk dalam percakapan, AI dapat secara proaktif menyarankan langkah berikutnya, seperti memeriksa jadwal, mencari lokasi, atau menyimpan alamat.

 

      
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