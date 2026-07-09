Samsung Bakal Luncurkan Z Flip8, Z Fold8 di Galaxy Unpacked 22 Juli

JAKARTA - Samsung telah secara resmi mengumumkan tanggal acara Galaxy Unpacked berikutnya, di mana mereka diperkirakan akan meluncurkan Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra, dan Galaxy Z Flip8. Dalam siaran persnya, perusahaan tersebut mengonfirmasi bahwa Galaxy Unpacked akan berlangsung di London, Inggris, pada 22 Juli 2026.

Samsung juga membagikan video teaser yang menampilkan tagline “A New Shape Unfolds,” yang mengisyaratkan ponsel lipat lebar terbarunya yang diperkirakan akan debut sebagai Galaxy Z Fold8, demikian dilansir GSM Arena.

Acara ini akan disiarkan langsung di saluran YouTube resmi dan situs web Samsung mulai pukul 14.00 BST, 09.00 EDT, dan 15.00 CEST. Pelanggan juga dapat melakukan pra-pemesanan (pre-order) ponsel lipat terbaru tersebut melalui situs web resmi Samsung.

Selain ponsel lipat generasi terbarunya, Samsung juga diperkirakan akan meluncurkan Galaxy Watch Ultra 2, Galaxy Watch 9, dan Galaxy Able pada acara tersebut.

(Rahman Asmardika)