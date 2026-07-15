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Lancar saat Mabar, Ini HP Samsung Galaxy Terbaik untuk Main Game

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 15 Juli 2026 |20:12 WIB
Lancar saat Mabar, Ini HP Samsung Galaxy Terbaik untuk Main Game
Ilustrasi Samsung Galaxy untuk main game. (Foto: dok Samsung)
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JAKARTA - Saat ini, industri game mobile berkembang pesat. Berbagai judul game berat semacam Call of Duty Mobile, PUBG Mobile, sampai Genshin Impact jelas butuh ponsel pintar yang sanggup melibas grafis tinggi dengan frame rate yang lancar.

Mobile Legends
Foto: dok Instagram/realmobilelegendsid

Bicara soal pilihan andalan para gamer, seri Samsung Galaxy S selalu sukses tampil menonjol. Di setiap generasinya, seri ini selalu membawa prosesor yang lebih cepat, layar yang makin mulus, dan manajemen suhu yang makin canggih. Nah, seri terbarunya, yaitu Galaxy S26, kembali melanjutkan tren tersebut dengan peningkatan besar dibanding para pendahulunya seperti Galaxy S23, S24, dan S25.

Jika mencari ponsel Samsung Galaxy terbaik untuk main game pada 2026, Galaxy S26 menjadi pilihan paling baru dengan performa flagship, layar AMOLED refresh rate tinggi, serta sistem pendingin yang ditingkatkan untuk menjaga performa tetap stabil saat bermain game dalam waktu lama.

Mengapa Samsung Galaxy Cocok Buat Main Game?

Ponsel gaming ideal biasanya menggabungkan beberapa elemen perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) yang penting. Fitur utama yang bikin ponsel enak dipakai main antara lain:

  • Prosesor kuat yang sanggup menangani grafis berat dan mesin game kelas atas
  • Layar dengan refresh rate tinggi agar visualnya mulus saat lagi asyik bermain
  • Sistem pendingin efisien agar performa tetap stabil waktu main berjam-jam
  • RAM dan penyimpanan super cepat untuk membuka game dan pindah-pindah aplikasi (multitasking) dengan lebih lancar
  • Software yang sudah dioptimalkan agar permainan tetap responsif dan bebas lag.

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