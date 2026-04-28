7 Tips Lintasi Rel Kereta dengan Aman agar Tak Mati Mesin

JAKARTA - Kecelakaan maut terjadi di Stasiun Bekasi pada Senin (27/4/2026) malam. KA Argo Bromo Anggrek menabrak KRL. Sebelum peristiwa itu terjadi, KRL menemper taksi listrik yang mengalami kendala saat melewati pelintasan.

Berkaca dari kecelakaan itu, pengemudi diimbau untuk waspada saat melewati pelintasan rel kereta. Jangan sampai mengalami mati mesin saat melintasi rel.

Karena itu, ada hal yang perlu diperhatikan pengemudi saat melintasi rel kereta. Berikut 7 tips saat melintasi rel kereta, sebagaimana melansir laman Astra Daihatsu, Selasa (28/4/2026):

1. Jaga Jarak Aman

Menjaga jarak aman di rel kereta api adalah prinsip penting dalam menjaga keselamatan pengguna jalan dan mencegah kecelakaan serius.

Di perlintasan kereta api, selalu ikuti tanda-tanda dan sinyal yang ada. Berhenti di belakang garis perlintasan saat lampu merah berkedip atau palang pintu mulai menutup. Ini adalah jarak yang aman yang ditetapkan oleh aturan lalu lintas.

2. Kurangi Kecepatan

Tidak perlu terburu-buru saat akan melewati perlintasan kereta. Segera mengurangi kecepatan untuk meningkatkan kewaspadaan.

Pastikan untuk melihat ke arah kanan dan kiri terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada kereta yang akan melintas. Terlepas dari alasan apapun, penting untuk memprioritaskan kereta api saat sinyal telah berbunyi dan palang pintu kereta api mulai ditutup. Pengendara harus berhenti di belakang palang pintu kereta pada saat tersebut.

3. Kecilkan Volume Musik

Diperlukan kewaspadaan ekstra saat melewati perlintasan kereta api karena karakteristik jalannya berbeda dari jalan biasa. Jalur perlintasan kereta ini sering kali memiliki kemiringan dan licin saat mendekati rel kereta, yang disebabkan perbedaan ketinggian.

Selain itu, seringkali terdapat kerikil yang terlepas di permukaan jalan, yang dapat meningkatkan tingkat ketidakamanan dan ketidakstabilan.

4. Turunkan Posisi Gigi untuk Mobil Manual

Bagi pengemudi mobil manual, disarankan menggeser transmisi ke posisi gigi pertama saat melewati jalur kereta api. Hal ini untuk menghindari matinya mesin mobil ketika berada di atas rel kereta, karena mesin akan berputar dengan lebih stabil dalam posisi gigi pertama.

Untuk mobil otomatis, pengemudi perlu melepaskan pedal gas dan membiarkan mobil bergerak perlahan. Kecepatan mobil dapat dijaga dengan menginjak pedal rem jika diperlukan.