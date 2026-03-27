WhatsApp Hadirkan Fitur Baru untuk iOS, Dukungan Akun Ganda hingga Pemindahan Lintas Platform

JAKARTA - WhatsApp telah mengumumkan fitur-fitur baru, termasuk dukungan untuk dua akun dalam satu iPhone. Jika Anda menggunakannya, Anda akan selalu tahu akun mana yang sedang aktif karena gambar profil akan terlihat di tab bawah.

Fitur ini sebelumnya tersedia di Android dan kini akhirnya hadir di iOS.

Dilansir GSM Arena, WhatsApp juga menghadirkan transfer obrolan lintas platform yang kini mendukung pemindahan riwayat obrolan dari iOS ke Android. Anda juga dapat menemukan dan menghapus file besar langsung di dalam obrolan — cukup ketuk nama obrolan dan pilih Kelola Penyimpanan. Selain itu, Anda bisa memilih untuk menghapus hanya file media dari obrolan mana pun, sambil tetap menjaga riwayat obrolan utuh.

WhatsApp kini menyarankan stiker saat Anda mengetik emoji, dan Anda dapat menukar emoji dengan stiker hanya dengan satu ketukan. Meta AI juga membantu mengedit foto langsung di dalam obrolan sebelum dikirim, di wilayah yang sudah mendukung layanan Meta AI.

Terakhir, fitur Bantuan Penulisan AI dapat menyusun draf respons yang disarankan berdasarkan percakapan Anda, sambil menjaga obrolan tetap sepenuhnya pribadi. Semua fitur ini sedang dalam proses peluncuran dan akan tersedia untuk semua pengguna WhatsApp “segera.”

(Rahman Asmardika)