WhatsApp Kembangkan Fitur Baru, Pengguna Bakal Bisa Kirim Pesan Otomatis Terjadwal

JAKARTA – WhatsApp mungkin akan segera memungkinkan semua pengguna mengirim pesan secara otomatis dalam obrolan. Aplikasi perpesanan milik Meta itu dilaporkan sedang mengerjakan fitur penjadwalan pesan yang diharapkan berfungsi baik dalam obrolan individu maupun grup.

Informasi ini berasal dari WABetaInfo, yang menemukan fitur tersebut masih dalam tahap pengembangan di versi beta 26.7.10.72 WhatsApp untuk iOS.

Fitur ini, yang kemungkinan disebut Scheduled Messages atau Pesan Terjadwal, akan memungkinkan pengguna mengirim pesan otomatis dengan menjadwalkannya terlebih dahulu. Cukup ketik pesan, lalu pilih tanggal dan waktu pengiriman yang diinginkan.

Dilansir GSM Arena, pesan terjadwal akan ditampilkan di bagian “Pesan Terjadwal” pada layar info obrolan, dari mana pengguna dapat menghapusnya sebelum terkirim.