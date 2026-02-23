Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

WhatsApp Kembangkan Fitur Baru, Pengguna Bakal Bisa Kirim Pesan Otomatis Terjadwal

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 23 Februari 2026 |13:14 WIB
WhatsApp Kembangkan Fitur Baru, Pengguna Bakal Bisa Kirim Pesan Otomatis Terjadwal
Fitur Scheduled Messages di WhatsApp.
A
A
A

JAKARTA – WhatsApp mungkin akan segera memungkinkan semua pengguna mengirim pesan secara otomatis dalam obrolan. Aplikasi perpesanan milik Meta itu dilaporkan sedang mengerjakan fitur penjadwalan pesan yang diharapkan berfungsi baik dalam obrolan individu maupun grup.

Informasi ini berasal dari WABetaInfo, yang menemukan fitur tersebut masih dalam tahap pengembangan di versi beta 26.7.10.72 WhatsApp untuk iOS.

Fitur ini, yang kemungkinan disebut Scheduled Messages atau Pesan Terjadwal, akan memungkinkan pengguna mengirim pesan otomatis dengan menjadwalkannya terlebih dahulu. Cukup ketik pesan, lalu pilih tanggal dan waktu pengiriman yang diinginkan.

Dilansir GSM Arena, pesan terjadwal akan ditampilkan di bagian “Pesan Terjadwal” pada layar info obrolan, dari mana pengguna dapat menghapusnya sebelum terkirim.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/16/3205694//whatsapp_plus-5B9G_large.jpg
WhatsApp Diduga Akan Luncurkan Layanan Premium Berbayar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/16/3202865//ilustrasi-Quqs_large.jpg
Apakah Chat di WhatsApp Bisa Membuat Memori HP Penuh? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/16/3202846//fitur_group_message_history-qQhR_large.jpg
WhatsApp Luncurkan Fitur Riwayat Pesan Grup, Ini Fungsinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/16/3202684//ilustrasi-JPzv_large.jpg
Bolehkah File Msgstore di WhatsApp Dihapus? Berikut Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/16/3202521//ilustrasi-Ff0q_large.jpg
Cara Mudah Setting Penyimpanan WhatsApp agar Tak Bikin Memori HP Penuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/16/3202438//ilustrasi-zUKa_large.jpeg
Daftar HP yang Tidak Bisa Pakai WhatsApp per Februari 2026
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement