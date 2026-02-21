Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

WhatsApp Luncurkan Fitur Riwayat Pesan Grup, Ini Fungsinya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 21 Februari 2026 |11:35 WIB
WhatsApp Luncurkan Fitur Riwayat Pesan Grup, Ini Fungsinya
Fitur Group Message History WhatsApp.
JAKARTA – WhatsApp memperkenalkan fitur Group Message History atau Riwayat Pesan Grup, yang ditujukan bagi anggota baru grup chat di WhatsApp. Dengan fitur ini, anggota yang baru bergabung dalam grup WhatsApp tak perlu khawatir ketinggalan pesan dan obrolan yang telah berlangsung sebelum mereka bergabung.

Dilansir dari GSM Arena, fitur baru ini memungkinkan admin dan anggota grup untuk berbagi pesan terbaru dengan peserta yang baru ditambahkan. WhatsApp mengatakan riwayat pesan yang dibagikan akan tetap terenkripsi ujung-ke-ujung.

Saat menambahkan anggota baru ke obrolan grup, akan muncul pop-up dengan opsi untuk berbagi riwayat pesan terbaru. Admin atau anggota dapat memilih untuk berbagi antara 25 hingga 100 pesan terbaru dengan peserta baru.

 

