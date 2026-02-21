Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Apakah Chat di WhatsApp Bisa Membuat Memori HP Penuh? Ini Faktanya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 21 Februari 2026 |14:05 WIB
Apakah Chat di WhatsApp Bisa Membuat Memori HP Penuh? Ini Faktanya
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Berbagai aplikasi pada ponsel, termasuk yang digunakan sehari-hari dapat menguras memori perangkat Anda, termasuk WhatsApp.

Chat WhatsApp dapat membuat memori HP penuh karena setiap pesan teks, foto, video, audio, dan dokumen tersimpan di penyimpanan internal secara default, terutama dari grup ramai yang kirim media berulang. Meski pesan teks tidak banyak menghabiskan ruang penyimpanan, media-media yang dikirim lewat pesan menumpuk cepat hingga ukurannya mencapai GB, membuat ponsel melambat.

Penyebab Utama Memori Penuh

Fitur auto-download simpan semua media masuk ke folder WhatsApp/Media, plus duplikat ke Galeri; grup chat jadi sumber terbesar karena banyak kiriman. Database chat (Msgstore) juga ikut membengkak dari riwayat panjang.

Dampak pada Performa HP

Penyimpanan WhatsApp penuh konsumsi memori internal hingga HP error, aplikasi crash, atau tak bisa instal app baru; WhatsApp hitung storage beda dari OS, sering tampak lebih besar.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/16/3205694//whatsapp_plus-5B9G_large.jpg
WhatsApp Diduga Akan Luncurkan Layanan Premium Berbayar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/16/3203155//fitur_scheduled_messages_di_whatsapp-Bds9_large.jpg
WhatsApp Kembangkan Fitur Baru, Pengguna Bakal Bisa Kirim Pesan Otomatis Terjadwal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/16/3202846//fitur_group_message_history-qQhR_large.jpg
WhatsApp Luncurkan Fitur Riwayat Pesan Grup, Ini Fungsinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/16/3202684//ilustrasi-JPzv_large.jpg
Bolehkah File Msgstore di WhatsApp Dihapus? Berikut Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/16/3202521//ilustrasi-Ff0q_large.jpg
Cara Mudah Setting Penyimpanan WhatsApp agar Tak Bikin Memori HP Penuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/16/3202438//ilustrasi-zUKa_large.jpeg
Daftar HP yang Tidak Bisa Pakai WhatsApp per Februari 2026
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement