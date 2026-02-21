Apakah Chat di WhatsApp Bisa Membuat Memori HP Penuh? Ini Faktanya

JAKARTA - Berbagai aplikasi pada ponsel, termasuk yang digunakan sehari-hari dapat menguras memori perangkat Anda, termasuk WhatsApp.

Chat WhatsApp dapat membuat memori HP penuh karena setiap pesan teks, foto, video, audio, dan dokumen tersimpan di penyimpanan internal secara default, terutama dari grup ramai yang kirim media berulang. Meski pesan teks tidak banyak menghabiskan ruang penyimpanan, media-media yang dikirim lewat pesan menumpuk cepat hingga ukurannya mencapai GB, membuat ponsel melambat.

Penyebab Utama Memori Penuh

Fitur auto-download simpan semua media masuk ke folder WhatsApp/Media, plus duplikat ke Galeri; grup chat jadi sumber terbesar karena banyak kiriman. Database chat (Msgstore) juga ikut membengkak dari riwayat panjang.

Dampak pada Performa HP

Penyimpanan WhatsApp penuh konsumsi memori internal hingga HP error, aplikasi crash, atau tak bisa instal app baru; WhatsApp hitung storage beda dari OS, sering tampak lebih besar.