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HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Rekomendasi 5 Mobil Bekas Harga Rp10 Jutaan

Bertold Ananda , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |08:27 WIB
Rekomendasi 5 Mobil Bekas Harga Rp10 Jutaan
Ilustrasi untuk mobil bekas di harga Rp10 jutaan (Foto: Freepik)
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JAKARTA- Mobil bekas harga Rp10 jutaan ternyata ramai peminatnya. Karena membeli mobil bekas dengan harga murah saat ini cukup menjadi pilihan banyak warga masyarakat.

Pasalnya kini ada berbagai rekomendasi mobil murah meriah yang patut dipertimbangkan untuk dibeli. Terlebih bagi Anda yang memiliki budget minim atau senang mengutak-atik kendaraan, maka membeli mobil seken bisa jadi solusinya.

Apalagi saat ini sudah banyak mobil murah yang tersedia di pasar jual beli online, bahkan salah satunya ada yang dibandrol dengan nominal Rp10 jutaan saja loh.

Lantas apa saja kira-kira daftar mobil bekas yang bisa dipilih dengan harga Rp10 jutaan. Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Jumat (29/9/2023), terkait 5 mobil bekas dengan harga Rp10 jutaan.

5 Mobil Bekas Harga Rp10 Jutaan

5. Suzuki Carry 1.0 Extra Van

Rekomendasi mobil bekas pertama yang bisa dibeli dengan budget Rp10 jutaan yaitu Suzuki Carry 1.0 Extra Van. Mobil satu ini pada eranya sangat populer dan laris di pasaran.

Bagaimana tidak, sebab Suzuki Carry memiliki mesin SOHC 4 silinder 970 cc dengan 5 percepatan yang terkenal badak di kelasnya. Bagi Anda yang ingin meminangnya, maka Suzuki Carry dapat dibandrol dengan harga mulai dari Rp7 juta hingga Rp14 jutaan.

4. Daihatsu Charade Tahun 1981

Mobil bekas kedua yang bisa kamu beli yaitu Daihatsu Charade Tahun 1981, Meski mobil ini terlihat berumur namun jika dirawat dengan baik akan terlihat kesan retro dan klasik. Bagai kamu yang ingin meminangnya maka bisa siapkan dana mula dari Rp6 juta-Rp13 jutaan.

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