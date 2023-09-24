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5 Tips Agar Konsumsi BBM Mobil Tidak Boros

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |18:17 WIB
5 Tips Agar Konsumsi BBM Mobil Tidak Boros
Tips hemat BBM mobil (Foto: Pixelbay)
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JAKARTA - Kebutuhan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) terus meningkat seirinh perkembangan zaman. Namun ada beberapa tips yang berguna agar konsumsi BBM mobil tidak menjadi boros. 

Pada penggunaan sehari-hari, khususnya di Jakarta, pemilik mobil pasti pernah merasa penggunaan BBM sangat boros, padahal jarak yang ditempuh sama. Itu bisa diakibatkan oleh beberapa hal.

Tentu saja, mobil yang boros BBM akan membuat pengendara tidak nyaman, terutama ketika berada di tengah kemacetan. Untuk itu, pemilik mobil bisa mencoba lima tips ini untuk menghemat konsumsi BBM.

1. Gaya berkendara

Cara mengemudi menjadi fakor penentu apakah BBM mobil kan boros atau irit. Gaya berkendara yang tenang dan tidak ugal-ugalan memperbesar kemungkinan konsumsi bahan bakar lebih rendah.

Beda halnya ketika berkendara secara agresif dengan menekan pedal gas terlalu dalam demi mencapai kecepatan yang diinginkan. Ini membuat BBM akan lebih boros karena mesin membutuhkan tingkat pembakaran tinggi.

Oleh karena itu, cara berkendara yang bijak dan bertanggung jawab sangat diperlukan untuk mencapai konsumsi bahan bakar yang diinginkan.

2. Hindari Penggunaan AC terlalu dingin

Penggunaan AC (Air Conditioner) di Indonesia, khususnya di Jakarta sangat dibutuhkan oleh setiap pengendara mobil. Tetapi, penggunaan AC mobil yang berlebihan bisa membuat BBM lebih boros.

“Penggunaan AC disarankan pada suhu 24-25 derajat celcius. Memang tidak cukup untuk di Jakarta, tapi ini jadi salah satu cara untuk mencapai konsumsi bensin yang diinginkan,” kata Agus Mustofa selaku Technical Support Auto2000 kepada MNC Portal.

Ketika AC dipasang dalam suhu rendah, maka kompresor yang memompa refrigerant akan membagi daya. Pengaruhnya adalah power mesin terkuras banyak dan kompresor AC bekerja dengan keras.

ECU mobil akan memerintahkan pompa bensin untuk menyalurkan bahan bakar lebih banyak demi mencapai putaran mesin yang dibutuhkan. Ini akan menyebabkan penggunaan BBM mobil terasa lebih boros.

3. Perhatikan teknanan ban mobil

Ban mobil yang bermasalah juga bisa menjadi penyebab BBM boros karena daya gesek pada permukaan aspal semakin besar dan bobotnya bertambah. Ini menyebabkan daya putar dan beban mesin tidak seimbang.

Jika terjadi seperti itu, maka mesin membutuhkan bensin lebih banyak untuk meningkatkan pembakaran demi mencapai tenaga yang dibutuhkan. Hasilnya, bahan bakar mobil lebih cepat habis, tak sesuai dengan yang diharapkan.

Pemilik mobil harus rutin mengecek tekanan ban mobil dan memperhitungkan dengan tepat ketika ingin mengganti ukuran ban. Mengingat ukuran ban yang berubah juga bisa membuat BBM mobil boros.

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