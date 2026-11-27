Lokalisasi VinFast Bisa Jadi Penggerak Pertumbuhan Baru bagi Pemasok Otomotif Indonesia

Lokalisasi VinFast Bisa Jadi Penggerak Pertumbuhan Baru bagi Pemasok Otomotif Indonesia. (Foto: dok VinFast)

JAKARTA - Para pemasok otomotif terkemuka di Indonesia berpotensi menemukan peluang baru di tengah transisi kendaraan listrik nasional, seiring investasi manufaktur lokal VinFast yang membuka jalur masuk menuju industri yang tengah berkembang pesat.

Lepaskan mesin pembakaran internal (internal combustion engine/ICE) dari sebuah mobil, dan kita akan mendapati bahwa masih sangat banyak komponen yang tetap familier. Roda tetap berputar, kaca spion tetap memantulkan bayangan, dan bagian interior masih mengandalkan berbagai komponen yang selama puluhan tahun telah disempurnakan oleh para manufaktur di Indonesia.

Kesinambungan tersebut menjadi poin utama yang disampaikan oleh Patya Jungjungan Monangdo, perwakilan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, dalam ajang V-Creator All Star Summit 2026 di Nha Trang, Vietnam.

"Meskipun sistem penggerak (powertrain) kendaraan listrik berbeda dari kendaraan ICE, banyak komponen seperti kaca spion, roda, pelek, dan trim interior, yang identik, sehingga memungkinkan pemasok otomotif Indonesia yang sudah ada untuk bertransisi masuk ke dalam rantai pasok kendaraan listrik," ujarnya.

Pengamatannya memiliki bobot ekonomi yang signifikan. Bagi para produsen komponen mapan di Indonesia, transisi menuju mobilitas listrik bukanlah akhir dari lini bisnis yang selama ini mereka geluti, melainkan awal dari peluang baru.

Diselenggarakan pada 15 hingga 19 November, konferensi tingkat tinggi tersebut mempertemukan ratusan jurnalis, kreator konten, spesialis industri, dan mitra dari berbagai pasar. Diinisiasi oleh Vingroup bersama anak perusahaan kendaraan listriknya, VinFast, acara ini memadukan pengalaman langsung menjelajahi ekosistem grup dengan diskusi mendalam mengenai teknologi, pembangunan berkelanjutan, dan masa depan mobilitas.

Salah satu topik yang dikupas dalam sesi khusus mengenai Indonesia adalah peluang untuk mengintegrasikan produsen komponen domestik ke dalam industri kendaraan listrik nasional yang terus berkembang.

"Kami mendukung business matching antara pemasok lokal berskala kecil dengan produsen besar seperti VinFast, membantu UMKM lokal memenuhi standar sertifikasi global," kata Patya kepada para peserta.