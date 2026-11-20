Kapan GTA 6 Versi PC Dirilis? Intip Bocoran Jadwalnya Di Sini

JAKARTA — Kapan jadwal rilis GTA 6 versi PC? Intip bocoran jadwalnya di sini. GTA 6 rilis terbaru Rockstar Games, pengembang di balik seri Grand Theft Auto dan Red Dead Redemption. Versi konsolnya telah meluncur di PlayStation 5 dan Xbox Series X|S pada 19 November 2026. Sementara itu, kabar mengenai kehadirannya di PC masih ditunggu banyak pemain.

Lantas, kapan jadwal rilis GTA 6 versi PC? Simak ulasannya sebagai berikut.

Jadwal Rilis GTA 6 Versi PC

Versi PC GTA 6 dikabarkan akan meluncur dalam tiga bulan pertama tahun 2027. Dilansir dari Gamereactor Asia, kabar ini berasal dari laporan GamesBeat yang dikutip Eurogamer dan Video Games Chronicle (VGC). Menurut laporan tersebut, empat sumber anonim di industri game yang memahami rencana Rockstar memperkirakan peluncuran GTA 6 versi PC terjadi pada periode tersebut.

Namun, jadwal ini masih sebatas perkiraan dan belum diumumkan secara resmi. Rockstar juga belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar terkait laporan tersebut. Hubungan antara jadwal peluncuran versi PC dan komponen daring (online) GTA 6 juga belum terkonfirmasi.

Jika bocoran ini akurat, GTA 6 akan hadir di PC jauh lebih cepat daripada pendahulunya. GTA 5 rilis di konsol pada September 2013 dan baru hadir di PC pada April 2015. Adapun Red Dead Redemption 2 rilis di konsol pada Oktober 2018 dan baru hadir di PC pada 5 November 2019.

Pola ini juga yang membuat banyak media memperkirakan versi PC GTA 6 tidak akan langsung tersedia saat peluncuran. PCGamesN menyebut rilis PC kemungkinan jatuh pada 2027.

Sejauh ini, induk perusahaan Rockstar juga belum memberi kepastian soal jadwal peluncuran GTA 6 versi PC. Dilansir dari PCGamesN, CEO Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, pernah menanggapi pertanyaan itu dalam konferensi TD Cowen.