Meta Luncurkan Fitur Cek Usia Otomatis untuk Remaja Secara Global, Ini Fungsinya

JAKARTA - Raksasa media sosial Meta mulai memperluas penggunaan teknologi estimasi usia otomatis, yang ditenagai kecerdasan buatan (AI) secara global. Langkah ini diambil menyusul penyelesaian hukum bernilai miliaran dolar serta kritik bahwa platform-platform miliknya gagal melindungi remaja dari bahaya daring.

“Kami menggunakan teknologi AI untuk mendeteksi pengguna yang kami curigai sebagai remaja—meskipun mereka mencantumkan tanggal lahir orang dewasa—lalu menerapkan perlindungan ‘Akun Remaja’ (Teen Account) bagi mereka,” ungkap perusahaan tersebut dalam sebuah pengumuman pada Senin, (9/11/2026).

“Sejak pertama kali memperkenalkan teknologi ini, kami telah menerapkan perlindungan yang sesuai dengan usia bagi lebih banyak remaja, dan kami merasa puas dengan hasilnya. Berdasarkan keberhasilan tersebut, hari ini kami memperluas penggunaan teknologi ini secara global.”

Akun untuk remaja memiliki lebih banyak batasan dan perlindungan, yang mencakup pembatasan kontak, jenis konten, serta durasi penggunaan. Remaja sering kali mengakali batasan ini dengan memasukkan tanggal lahir palsu saat membuat akun. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa anak di bawah umur dapat menghindari pengawasan orang tua dan terpapar konten yang berbahaya.

Teknologi AI ini, yang telah diuji coba oleh Meta di beberapa negara termasuk AS, Kanada, dan Australia, menganalisis perilaku serta unggahan pengguna untuk memperkirakan usia mereka.