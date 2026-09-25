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Menkomdigi Desak Meta Percepat Penonaktifan Akun Anak hingga Responsif Berantas Judol

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 25 September 2026 |18:37 WIB
Menkomdigi Desak Meta Percepat Penonaktifan Akun Anak hingga Responsif Berantas Judol
Menkomdigi Meutya Hafid bertemu VP and Head of Global Public Policy Meta Kevin J Martin (Dok Komdigi)
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JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mendesak Meta untuk segera mempercepat penonaktifan akun anak. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) secara konkret demi melindungi anak-anak di ruang digital. 

1. Percepat Penonaktifan Akun Anak

Menkomdigi mengungkapkan hal itu saat bertemu Vice President (VP) & Head of Global Public Policy Meta Kevin J. Martin serta VP & Global Head of Safety Meta Antigone Davis di New York, Amerika Serikat, Rabu (23/9/2026).

"Dengan skala dan pengaruh Meta yang besar di Indonesia, terdapat tanggung jawab yang jauh lebih besar. Kami menuntut kontrol usia yang lebih ketat, desain produk yang lebih aman, penegakan konsisten, serta pelaporan berkala yang terukur kepada pemerintah demi pelindungan nyata bagi anak-anak," ujar Meutya, dalam keterangannya, Jumat (25/9/2026).

Menkomdigi Meutya Hafid bertemu VP and Head of Global Public Policy Meta Kevin J Martin (Dok Komdigi)
Menkomdigi Meutya Hafid bertemu VP and Head of Global Public Policy Meta Kevin J Martin (Dok Komdigi)

Pemerintah mengapresiasi langkah awal Meta yang mulai menyelaraskan layanannya dengan amanat PP Tunas dan Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Tunas. 

Berdasarkan laporan Meta, sebanyak 184 ribu akun di bawah usia 13 tahun telah dinonaktifkan pada periode 28 Maret hingga 27 Mei 2026, terdiri atas 85 ribu akun Instagram dan 99 ribu akun Facebook.

"Kami mengharapkan Meta menyusun rencana akselerasi yang jelas untuk implementasi PP Tunas. Khususnya pembatasan dan penonaktifan akun pengguna di bawah 16 tahun di Facebook, Instagram, maupun Threads dengan target waktu yang konkret," tambah Meutya.

 

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